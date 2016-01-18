به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی با موضوع «گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در رسانه‌ها» به همت دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز دوشنبه ۲۸ دی ماه با حضور معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، مدیر مسئول روزنامه ایران، مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا، قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما و مدیر گروه اقتصاد شبکه یک سیما برگزار شد.

مجید قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک در این نشست تخصصی با بیان اینکه بیشترین جفا را به موضوع اقتصاد مقاومتی، رسانه‌ها و در راس آنها صدا و سیما اعمال کرده‌اند، گفت: در بیش از دو سالی که از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری می گذرد، حتی یک برنامه شسته و رفته در این رابطه از رسانه ملی پخش نشده است.

پشت مفهوم «ثروت باد آورده» تئوری‌های اقتصادی نهفته است

وی با بیان اینکه نگاه متفکران و دانشمندان اقتصادی ما به مقوله اقتصاد مقاومتی بسیار عجیب است، ادامه داد: در آن اوایل یکسری از رسانه‌ها از اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصاد ریاضتی نام می بردند، در حالی که اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد ریاضتی نیست در حالی که این دو بسیار باهم متفاوت است. برخی هم می‌گفتند که این اقتصاد مقاومتی یک چیز من درآوردی است و این در حالی بود که بسیار بسیار روی این موضوع و سیاست های آن فکر شده بود.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد: هیچگاه یادم نمی‌رود که در سال ۱۳۷۶ که وقتی مقام معظم رهبری بحثی را با عنوان «ثروت باد آورده» مطرح کردند، خیلی‌ها شروع به انتقاد از آن کردند و این در حالی بود که پشت این مفهوم، نظریه و تئوری در حوزه اقتصاد نهفته است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور ما مظلوم واقع شده حال آنکه هزاران نفر- ساعت کار کارشناسی روی این مسئله انجام شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل ۶ جلسه کامل خود را به این مقوله اختصاص داد.

قاسمی با انتقاد از اینکه چرا باید رسانه‌های ما از عموم سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری غافل باشند، یادآور شد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از مظلوم ترین این سیاست‌های کلی بود که بعد از دو سال، اجرایی شدن آن همچنان در حاله ای از ابهام است.

وی ایجاد تفکر و همکاری در وضعیت رقابتی و ایجاد فرهنگ اعتماد و همکاری را از جمله راه حل‌های برون رفت از این وضعیت عنوان و اضافه کرد: فرهنگ‌سازی از این حوزه باید از گروه‌های جوان جامعه شروع شود. ما باید بدانیم که ایران اولین کشوری نیست که اقتصاد مقاومتی می‌خواهد در آن پیاده شود؛ چراکه این مقوله ماهیت اقتصادی کشور را، هر چه باشد، عوض نمی کند.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک خواستار آن شد که مدیران عالی‌رتبه کشور رودررو با ایده پردازان مقوله اقتصاد مقاومتی بنشینند و با یکدیگر به گفتگو بپردازند. البته رسانه‌ها هم می‌توانند نقش بسیار جدی در این زمینه ایجاد کنند، اما اول باید خود اصحاب رسانه با این مقوله آشنا شوند.

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند یک جهش اجتماعی است

در این نشست همچنین علیرضا معزی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در سخنانی با اشاره به برنامه‌ای که برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش را سه دستگاه اصلی متولی بحث گفتمان‌سازی این سیاست‌ها اعلام کرد و در عین حال گفت: روح حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، اجتماعی است و در واقع برای تحقق آن ما نیازمند یک جهش اجتماعی در جامعه هستیم.

وی با بیان اینکه کسانی که در حال یاد دادن و یادگیری هستند، باید بیاموزند که در حوزه اقتصاد چگونه عمل کنند که جامعه‌ای خودبسنده(متکی به خود) شکل بگیرد، یادآور شد: در گفتمان سازی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نقش انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد بسیار مهم دیده شده است و لازم است که در این حوزه تحرکی شکل گیرد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین با ابراز تاسف از اینکه به گفته او اقتصاد مقاومتی امروز به مسئله‌ای بخشی تبدیل شده است، توضیح داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای آنها یک مطالبه ملی است و لذا نباید گفتمان سازی برای تحقق این سیاست‌ها را از سایر حوزه‌ها در کشور منفک ببینیم.

بسامد رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی در رسانه ملی بیش از ۱۷ هزار مورد بوده است

در این نشست تخصصی همچنین حسن عابدینی، قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما در سخنانی با بیان اینکه تلاش معاونت خبر در رسانه ملی و خبرگزاری یاده شده این است که گفتمان اقتصاد مقاومتی را به یک گفتمان غالب و چیره تبدیل کند، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۲ که بحث گفتمان اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، بیش از ۱۷ هزار بار درباره این مقوله در رسانه ملی سخن به میان آمده است.

عابدینی افزود: پانشه آشیلی که رسانه های داخلی و خارجی همواره درباره مسائل ایران مطرح می کنند، به مقوله اقتصاد مرتبط است، تاکید کرد: تلاش ما در خبرگزاری صدا و سیما این است که تصویرسازی مثبتی از افراد، نهادها و سیاست هایی که پیرامون اقتصاد مقاومتی گرد هم آمده اند، انجام دهیم.

وی همچنین با بیان اینکه تجربه نشان داده که اجرای اقتصاد مقاومتی را شروع کردند، در واقع از نوعی تحقیر ملی در عرصه بین المللی نسبت به خودشان جلوگیری کرده اند، ژاپن ِ بعد از انقلاب میجی را در این زمینه مثال زد و خاطرنشان کرد: رسانه ها باید روی مقوله اقتصاد مقاومتی با عنوان اقتصادی مردم محور و عدالت محور هم از جهت تولید و هم از جهت توزیع تاکید ویژه داشته باشند.

قائم مقام خبرگزاری صدا و سیما از متولیان اصلی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف خواست تا با خبرنگاران و رسانه ها به صورتی آزاد و گسترده تر ارتباط داشته باشند و گفت: متاسفانه ما خودمان در رسانه ملی گاهش اوقات در یافتن یک منبع خبری موثق که بتوانیم در یکی از بخش های اقتصاد مقاومتی، اطلاعات از او بگیریم و به مردم منتقل کنیم، مشکل داریم.

ادامه دارد...