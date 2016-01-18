اکو پارک صنعتی در استان قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شمسی پور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی که در اداره محیط زیست قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حوزه محیط زیست که سلامت مردم مهم است جدی هستیم و با برنامه های پیش بینی شده روند بهبود شرایط را فراهم می کنیم.

سرپرست محیط زیست استان قزوین بیان کرد: ساماندهی پسماندهای خانگی، بیمارستانی، صنعتی در سالهای اخیر با اجرای برنامه های پیش بینی شده در استان در حال اجراست و با تکمیل پروژه های تعریف شده سالم سازی محیط زیست محقق می شود.

شمسی پور تصریح کرد: روزانه چهار تن پسماند بیمارستانی در استان تولید می شود که با ساماندهی زباله های عفونی تاکنون ۳۰۰ مطب برای تحویل زباله های پزشکی اعلام آمادگی کرده اند و قرارداد با بخش خصوصی برای جمع آوری این زباله ها منعقد شده است.

وی بیان کرد: رادیولوژی ها و آزمایشگاهها هم بتدریج در این طرح تحت پوشش قرار می گیرند و در حال حاضر در تمامی بیمارستانها و درمانگاهها نیز جمع آوری زباله صور ت می گیرد اما انتظار داریم همه مطب ها در این طرح مشارکت کنند.

۱۲۷ واحد صنعتی پسماند خطرناک دارند

وی گفت: از مجموع بیش از ۳۵۰۰ واحد صنعتی استان حدود ۱۲۷ واحد دارای پسماند صنعتی ویژه هستند که برخی پسماندها خطرناک و سرطانزا هستند و با اقدامات انجام شده تعداد ۱۵ واحد برای انتقال و ساماندهی پسماند خود اعلام آمادگی کرده اند که باید سایر واحدها نیز از این کار استقبال کنند.

شمسی پور اضافه کرد: با راه اندازی سامانه پایش صنعتی تاکنون اطلاعات پسماند ۶۰۰ واحد صنعتی جمع آوری و کنترل می شود که بتدریج بقیه واحدها نیز در این زمینه وارد سایت خواهند شد.

شمسی پور یادآورشد: در حوزه صنعتی ۱۰ هکتار زمین در سایت محمدآباد اختصاص داده شده که نسبت به عادی سازی زباله های صنعتی اقدام شود که از صنعتگران انتظار داریم به ساماندهی زباله ها کمک کنند.

سرپرست محیط زیست استان قزوین بیان کرد: سایت محمدآباد با وسعت ۱۱۱ هکتار راه اندازی شده که با اجرای طرح توسعه برای جمع آوری زباله های صنعتی و عفونی هم پیش بینی لازم شده که بتدریج نسبت به جمع آوری همه زباله ها اقدام می شود.

وی گفت: طرح تفکیک زباله خانگی از مبدا در شهرهای استان آغاز شده که تاکنون ۱۱ درصد کار عملیاتی شده که با اعمال مدیریت شهری می توان با تبدیل زباله به کود کمپوست این فعالیت را اقتصادی کرد.

شمسی پور اظهارداشت: سرانه تولید زباله در استان روزانه ۸۰۰ گرم است و با این میزان در شهر قزوین حدود ۴۵۰ تن زباله تولید می شود که در استان این میزان بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن است که ساماندهی پسماندها در اولویت قرار دارد.

وی یادآورشد: در ادامه برنامه هایی که از سالهای قبل توسط مدیران گذشته در حوزه محیط زیست صورت گرفته زمینه ارتقاء سطح سلامت در استان فراهم شده و تداوم این روند با تکمیل طرح ها می تواند نتایج ارزشمندی داشته باشد.

شمسی پور گفت: ۱.۵ درصد مساحت استان تحت پوشش مناطق حفاظت شده قرار دارد که در مقایسه با کشور که ۱۱ درصد است فاصله زیادی داریم و امیدواریم با اضافه شدن مناطق طارم و الموت سطح پوشش حفاظت شده به ۷.۵ درصد افزایش یابد.

۳۵ برنامه جدید را اجرایی می کنیم

سرپرست محیط زیست استان قزوین گفت: اجرایی کردن سیاست های محیط زیست کشور که توسط رهبری ابلاغ شده در اولویت های برنامه های محیط زیست قزوین قرار دارد که در این راستا ۳۵ برنامه تعریف شده که بتدریج عملیاتی خواهد شد.

وی اضافه کرد: مقابله با زمین خواری، ساخت و سازهای بی رویه، کنترل ساخت و ساز شهری، توجه به پسماند روستایی، طرح هادی روستایی، در این طرح مورد توجه قرار گرفته که برای اجرایی شدن آن اقدام می کنیم.

شمسی پور تصریح کرد: با تهیه گزارش وضعیت محیط زیست استان SOE سیمای استان در این بخش ترسیم خواهد شد تا بتوانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم که این گزارش در بخش های مختلف آب، هوا و خاک تعریف و مشخص می شود.

صنایع سبز حمایت می شوند

وی گفت: هر سال بر اساس فعالیت های صنایع و میزان آلایندگی و کارهای زیست محیطی نسبت به فراخوان صنعت سبز اقدام می کنیم و پس از ثبت نام داوطلبانه واحدها نسبت به بررسی موارد رعایت شده، واحدهای نمونه دوستدار محیط زیست را شناسایی می کنیم.

شمسی پور بیان کرد: در حال حاضر حدود هفت واحد صنعتی سبز در استان داریم و یک بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان نیز توانسته در این زمینه به عنوان واحد خدماتی سبز انتخاب شود که مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

۳۰۰ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع در استان قزوین

وی در خصوص مناطق شکار ممنوع استان هم گفت: محور الموت شرقی و غربی، آوج، آبگرم، الله آباد در ردیف مناطق شکار ممنوع استان است که میزان اراضی آن بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار است.

استان قزوین در شرایط سالم قرار دارد

شمسی پور با اشاره به وضعیت محیط زیستی استان یادآورشد: در زمینه آلودگی هوا و مشکلات ناشی از ریزگردها و گردو غبار مشکلاتی داریم که در سال جاری حدود ۲۵ روز در شهر قزوین و ۵ روز در آبیک هوای ناسالم داشتیم.

وی گفت: در حوزه آلودگی ناشی از گاز CO۲ وضعیت بهتری داریم و آلودگی نگران کننده نیست و با برنامه های پیش بینی شده روند روبه سلامتی را تجربه خواهیم کرد.

ساخت ۵ ایستگاه سنجش آلودگی در استان ضروری است

شمسی پور در خصوص ایستگاههای سنجش آلودگی هم بیان کرد: در حال حاضر دو ایستگاه سنجش آلاینده ها در قزوین و یک ایستگاه در شهر آبیک راه اندازی شده که برای جوابگویی به نیازها به راه اندازی پنج ایستگاه دیگر نیاز داریم که باید در هر شهرستان یک ایستگاه ساخته شود.

پروژه قزوین، الموت به تنکابن مجوز زیست محیطی ندارد

وی با اشاره به ضرورت داشتن مطالعات زیست محیطی در طرح های ملی اظهارداشت: متاسفانه برخی پروژه های مهم راهسازی مجوز محیط زیست ندارند که تداوم اجرای آنها مشکل ساز است که در این راستا امیدواریم همکاری لازم برای رعایت ضوابط محیط زیست انجام شود.

سرپرست محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: پروژه قزوین، الموت به تنکابن در گذشته مجوز زیست محیطی نداشته و چون بخشی از مسیر در کریدور عبور حیات وحش است و در بخشی از مسیر هم به مسیر رودخانه و جنگل های اروس آسیب می زند کمی نگران هستیم که باید در این زمینه گزارش محیط زیست تهیه شود.

وی افزود: برای همکاری در اجرای این طرح ملی پیشنهاد داده ایم گزارش محیط زیست در حین اجرای طرح تهیه شود و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و موارد کارشناسی اعلام شده بویژه با ساخت تونل، زیرگذر و روگذر، ایجاد پایشگاه و مدیریت خاک های برداشت شده از آسیب های زیست محیطی در این محدوده جلوگیری شود.

کانون های گرد و غبار استان شناسایی می شود

شمسی پور اظهارداشت: در حوزه محیط زیست انسانی، شناسایی کانون های گردو غبار و ریزگردها در استان آغاز شده و امیدواریم تا نیمه اول سال آینده این کار پایان یابد تا بتوانیم اقدام لازم برای جلوگیری از آلودگی هوا را عملیاتی کنیم.

وی در خصوص احیاء تالابها نیز گفت: در استان پنج تالاب مهم شامل: اوان، دشت الله آباد، تصفیه خانه قزوین، دریابک، دریاچه سد سفید رود وجود دارد که احیاء آنها در دستور کار قرار گرفته که در این راستا پاکسازی کف دریاچه اوان، تامین آب از چشمه های اطراف اوان، پاکسازی ورودی گل به دریاچه با همکاری منابع طبیعی استان اجرا شده است و ادامه دارد.

شمسی پور ادامه داد: طرج اجرای مدیریت مناطق حفاظت شده از جمله باشگل با هدف بهره برداری پایدار و گردشگری پایدار و احداث پایشگاه در این منطقه در دستور کار است که در این زمینه برای آشنا کردن مردم در بهره برداری اصولی از مناطق حفاظت شده دوره های آموزشی با کمک تشکل های مردمی و جوامع محلی در اولویت برنامه ها قرار دارد.

اکو پارک صنعتی در استان راه اندازی می شود

سرپرست محیط زیست استان قزوین اظهارداشت: یکی از کارهای امسال ما اجرای طرح «اکو پارک صنعتی» در یکی از شهرک های صنعتی استان است که در این طرح از پسماندهای صنعتی برای خوراک ومواد اولیه سایر واحدها استفاده خواهیم کرد تا ضمن تامین سلامت محیط زیست هزینه های دفع مواد هم کاهش یافته و مسیر سالم سازی منطقه صنعتی هموار شود.

وی گفت: شهر صنعتی البرز قزوین به عنوان پایلوت برای اجرای طرح اکوپارک صنعتی در استان انتخاب شده که از نظر اقتصادی و زیست محیطی بسیار مهم و ارزشمند است.

شمسی پور بیان کرد: ایجاد شهرک تخصصی بازیافت لجن های صنعتی از دیگر برنامه هایی است که در حال مطالعه آن هستیم که این کار در منطقه فتح آباد بویین زهرا که ۱۶ واحد تولید تصفیه دوم در آن مستقر هستند عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: الحاق پارک صنعتی لیا به شهرک صنعتی لیا از دیگر برنامه های محیط زیست استان است که با این کار وضعیت زباله های این محدوده نیز به نحو مطلوبی ساماندهی خواهد شد.

سرشماری زمستانه وحوش پایان یافت

شمسی پور در ادامه در مورد سرشماری وحوش منطقه هم اظهارداشت: با پایان یافتن مرحله اول سرشماری وحوش استان خوشبختانه مشخص شد تعداد وحوش ۲۶ درصد افزایش داشته که این کار با کنترل بیماری های طاعون نشخوارکنندگان که در استانهای همجوار دیده شده بود و مراقبت اصولی محقق شده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه وحوش استان قزوین در شرایط خوبی قرار دارند و کار سرشماری پرندگان کنار آبزی هم در استان آغاز شده و در حال انجام است.

آلودگی سیمان آبیک و نیروگاه کاهش یافته است

شمسی پور از کاهش آلودگی کارخانه سیمان آبیک هم خبرداد و اظهارداشت: سیمان آبیک از نظر ساختار تشکیلاتی و منطقه ای در حوزه محیط زیست استان البرز قرار دارد لذا قادر به اعمال مدیریت قانونی بر نحوه کنترل آلودگی آن نیستیم اما با تعامل و همکاری مناسب با محیط زیست استان البرز مسائل را پیگیری و رصد می کنیم.

وی گفت: نصب فیلتر در این کارخانه هزینه های میلیاردی دارد اما در سالهای گذشته با پیگیری های انجام شده خوشبختانه در حال حاضر وضعیت آلودگی این واحد کمتر شده و ما نیز همچنان پیگیر کاهش آلاینده های آن هستیم.

سرپرست محیط زیست استان قزوین در خصوص نیروگاه شهید رجایی هم بیان کرد: برای حل مشکل آلایندگی نیروگاه باید سوخت مازوت به گاز تبدیل شود که این کار مستلزم همکاری مسئولان کشوری و وزارتخانه های نیرو ونفت است که اقدامات خوبی در حتال انجام است که امیدواریم به نتیجه برسد.