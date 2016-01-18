برترین کاریکاتور های جهان در ۲۸ دی ۹۴

شبکه های اجتماعی
ادعای کمک
حملات و بمبگذاری های تروریستی در ترکیه
اتهام تبانی و رشوه در تنیس
این بار نوبت به جاکارتا رسید.
حساب و کتاب
سهم خواهی
بحران بی آبی
بدون شرح!
تحریم اطلاعاتی
کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات بحران بی آبی، حملات تروریستی در اندونزی و ترکیه، شبکه های اجتماعی و سهم خواهی در کره زمین پرداختند.
شبکه های اجتماعی
ادعای کمک
حملات و بمبگذاری های تروریستی در ترکیه
اتهام تبانی و رشوه در تنیس
این بار نوبت به جاکارتا رسید.
حساب و کتاب
سهم خواهی
بحران بی آبی
بدون شرح!
تحریم اطلاعاتی
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