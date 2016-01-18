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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۲۵

برترین کاریکاتور های جهان در ۲۸ دی ۹۴

برترین کاریکاتور های جهان در ۲۸ دی ۹۴

کاریکاتوریست ها امروز به موضوعات بحران بی آبی، حملات تروریستی در اندونزی و ترکیه، شبکه های اجتماعی و سهم خواهی در کره زمین پرداختند.

شبکه های اجتماعی

ادعای کمک 

حملات و بمبگذاری های تروریستی در ترکیه

اتهام تبانی و رشوه در تنیس

این بار نوبت به جاکارتا رسید.

حساب و کتاب

سهم خواهی 

بحران بی آبی

بدون شرح!

تحریم اطلاعاتی

کد مطلب 3028153

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    نظرات

    • ریحانه ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      فقط" ادعای کمک "عالی بود بقیشون مزخرف بودن

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