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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۰۵

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران :

ساماندهی منظر ۱۱۰ مسجد شهر تهران در دستور کار است

ساماندهی منظر ۱۱۰ مسجد شهر تهران در دستور کار است

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: بر اساس قرار دادی که از سال گذشته با کانون فرهنگی و هنری مساجد ارشاد بسته شد،نورپردازی و پیرایش منظر ۱۱۰ مسجد در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

به گزارش  خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده در خصوص اقدامات سازمان زیباسازی برای نورپردازی مساجد در شهر تهران گفت: اجرای ساماندهی، نورپردازی و حذف زواید ۱۱۰مسجد بر عهده کانون فرهنگی و هنری مساجد سازمان ارشاد است و  سازمان زیبیاسازی شهر تهران تنها ناظر بر انجام دقیقی این اقدامات است.

علیزاده اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد پروژه ساماندهی منظر ۱۱۰ مسجد انجام شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران همچین به  توجه شهرداری به مساجد تاریخی منطقه ۱۲ شهر تهران اشاره کرد و گفت: اقدامات حذف زواید، ساماندهی جداره ها و نورپردازی ۱۲ مسجد در این منطقه در حال انجام است.

کد مطلب 3028156
نورا حسینی

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