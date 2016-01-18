ماجرای توزیع اشتباهی آمپول «هپارین» در جعبه های «رانیتیدین»

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اکبر عبدالهی اصلدر خصوص اشتباه رخ داده در بسته بندی آمپول هپارین در جعبه های رانیتیدین، گفت: متاسفانه در هنگام قرار دادن آمپول های تزریقی هپارین و رانیتیدین در جعبه توسط یکی از شرکت ها اشتباهاتی رخ داده است که سازمان غذا و دارو بعنوان متولی حوزه دارو، ضمن اطلاع رسانی سریع به تمام مراجع خصوصا کادر درمان، نسبت به جمع آوری آن اقدام نموده است.

وی با بیان اینکه موضوع ریکال این آمپول ها به دلیل خطراتی که تزریق اشتباه آنها در پی دارد از نوع ریکال های درجه یک تلقی می گردد افزود: علاوه بر اطلاع رسانی انجام شده، بخش های تزریقات نیز به صورت ویژه نسبت به موضوع آگاهی شده اند تا با دقتی دوچندان ازمشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آورند.

عبدالهی اصل در پایان با پذیرفتن این اشتباه اگر چه غیر عمد توسط شرکت مذکور، خاطر نشان کرد: با متخلف طبق ضوبط برخورد خواهد شد.