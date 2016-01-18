تاریخ شفاهی دفاع مقدس در هرمزگان ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید سرخیلی عصر دوشنبه در اولین نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان هرمزگان با اشاره به اهداف تشکیل این شورا، عنوان کرد: ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی برای نشر ارزش های دفاع مقدس و هماهنگی برای احداث و حفظ مراکز فرهنگی دفاع مقدس در استان از جمله اهداف تشکیل این شوراست که در زیرمجموعه آن کمیته هایی تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: ثبت تاریخ شفاهی جانبازان و رزمندگان و آزادگان و خانواده های شهدا در هرمزگان از جمله مواردی است که در دستور کار قرار دارد و در کنار آن کار جمع آوری اسناد دفاع مقدس را انجام داده ایم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هرمزگان افزود: این بنیاد 30 کتاب با موضوع دفاع مقدس را به مرحله چاپ رسانده که باید منتشر شود.

سردار سرخیلی تصریح کرد: اجرای طرح راهیان نور دریایی در هرمزگان نیز در دستور کار قرار دارد و باید برای بازدید گردشگران به خصوص در تعطیلات نوروز برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

وی افزود: احداث مرکز فرهنگی یادمان شهدای هواپیمای ایرباس پرواز 655 نیز از دیگر اولویت های مهم در هرمزگان است.

اسناد و تاریخ دفاع مقدس جمع آوری و منتشر شود

جاسم جادری نیز در این نشست با بیان اینکه پروژه مرکز فرهنگی یادمان شهدای پرواز 655 باید در فازهای مختلف احداث و تکمیل شود، عنوان کرد: میزان اعتبار این پروژه 400 میلیون تومان است و برای کمک های استانی به این پروژه و استفاده از کمک صنایع و دیگر نهادها در هرمزگان نیز باید برنامه ریزی شود.

وی در ادامه با اشاره به جمع آوری اسناد دفاع مقدس در هرمزگان، افزود: تاریخ شفاهی دفاع مقدس در هرمزگان نیز باید جمع آوری و تجمیع شود.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: باید برنامه ریزی شود تا در سال آینده هر ماه یک کتاب با موضوع دفاع مقدس و در مجموع 12 کتاب با این موضوع در هرمزگان چاپ و منتشر شود.

جادری به طرح راهیان نور دریایی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در ایام نوروز تعداد مسافران زیادی به هرمزگان سفر می کنند و نیاز است شناورهای مناسبی برای طرح راهیان نور دریایی در این ایام اختصاص داده شود.

وی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس را کاری نیکو و پسندیده دانست و بیان داشت: باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه زنده نگه داریم و اجازه ندهیم تاریخ و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه کمرنگ شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: باید از تمامی ظرفیت های استان در راستای نشر ارزش های دفاع مقدس استفاده شود.