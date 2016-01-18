به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت انتقال گاز، هدف از امضای این تفاهمنامه همکاری، در زمینههای پژوهشی، علمی و تحقیقاتی و استفاده بهینه از امکانات، استعداد و تواناییهای پارک علم و فناوری خلیجفارس(استان بوشهر) در راستای رفع نیازهای پژوهشی و تکنولوژیک این منطقه در حوزه فنی، تخصصی و علوم انسانی است.
مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز با اشاره به وجود پتانسیلهای همکاری در سطح شرکت انتقال گاز انجام این مهم را قدمی در جهت پیشرفت و کاربردی کردن علم در صنعت دانست و بر لزوم ارتباط سازمانهای صنعتی با پژوهشکدهها، دانشگاهها و مراکز علمی پیشرفته تأکید کرد.
علی نصیحتکن مقوله پژوهش و ارتباط صنعت با دانشگاهها را یکی از برنامههای مهم این منطقه بیان و ابراز امیدواری کرد با ایجاد چنین فرصتها و ارتباطهای مستمر با مجامع علمی شاهد توسعه سازمانهای صنعتی در جامعه باشیم.
بر اساس این گزارش این تفاهمنامه طی مراسمی با حضور مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز، رئیس پارک علم و فناوری خلیجفارس، مشاور حوزه انرژی پارک علم و فناوری و جمعی دیگر از مسئولین به امضاء رسید.
بر اساس این تفاهمنامه یک همکاری نظامیافته میان تمام هستههای پژوهشی پارک علم و فناوری خلیجفارس بوشهر و منطقه ۱۰عملیات انتقال گاز بهمنظور بومیسازی هرچه بیشتر صنعت نفت و گاز برقرار خواهد شد.
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