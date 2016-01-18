تیم بسکتبال شهرداری اراک نیروی زمینی تهران را زمین گیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه عصر دوشنبه در سالن اختصاصی بسکتبال مجموعه ورزشی ۱۵هزار نفری امام خمینی(ره) اراک برگزار شد.

تیم بسکتبال شهرداری اراک پس از برد هفته هجدهم مقابل تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران به دلیل کناره گیری تیم بسکتبال آینده سازان تهران از لیگ برتر بسکتبال، در قرعه کشی با استراحت مواجه شد و در هفته نوزدهم لیگ برتر بسکتبال شهرداری اراک در استراحت به سر برد و با عقب افتادن یک مسابقه از رده دوم جدول در پایان هفته نوزدهم در رده پنجم جدول قرار گرفت.

براساس این گزارش در مسابقه هفته بیستم لیگ برتر بسکتبال کشور تیم بسکتبال شهرداری اراک با آمادگی کامل مقابل میهمان خود یعنی شاگردان محمدرضا اسلامی، سرمربی تیم بسکتبال نیروی زمینی تهران صف آرایی کرد و از آغاز بازی گام های بلندی در مسیر پیروزی برداشت.

در کوارتر اول این مسابقه تیم بسکتبال شهرداری اراک با نتیجه ۱۹ بر ۱۶ بر تیم نیروی زمینی تهران غلبه کرد و در کوارتر دوم تیم بسکتبال نیروی زمینی تهران با تمام تلاش خود موفق نشد از سد تیم بسکتبال شهرداری اراک بگذرد و بازی را با نتیجه ۳۵ بر ۳۲ واگذار کرد.

در کوارتر سوم با ریباندهای تاثیرگذار شاگردان محمد کسایی پور، سرمربی تیم بسکتبال شهرداری اراک و پرتاب های سه امتیازی بویان زونکو، بازیکن شماره ۱۷ شهرداری اراک، تیم نیروی زمینی تهران با نتیجه ۵۸ بر ۴۴ مغلوب شد و سرانجام در کوارتر چهارم تیم نیروی زمینی تهران شکست خود را با نتیجه ۷۶ بر ۶۳ مقابل تیم شهرداری اراک پذیرفت.

گفتنی است با این پیروزی شهرداری اراک ۲۹ امتیازی شد و همچنین بویان زونکو بازیکن شماره ۱۷ تیم شهرداری اراک با بیشترین امتیاز به دست آورده، ستاره این مسابقه شد.

در هفته بیست و یکم لیگ برتر بسکتبال کشور شهرداری اراک میزبان نفت آبادان است که این مسابقه روز پنجشنبه یکم بهمن ماه سال جاری در اراک برگزار می شود.