پدرم حامی همه مظلومان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، محمد النمر فرزند نمر النمر درباره چگونگی بازداشت پدرش گفت: خودرو پلیس از پشت به خودروی پدرم زد و نیروهای پلیس نمر النمر را خودرو اش خارج کردند و سپس چهار بار به ساق پای وی شلیک کردند.

وی افزود: پدرم در بیمارستان تحت درمان قرار نگرفت و با وجود اینکه به علت جراحت قادر به راه رفتن نبود اما وی را با زنجیر به تخت بستند.

محمد النمر تاکید کرد: مقامات سعودی کسانی که مواضع مستقلی اتخاذ می کنند را دوست ندارند.پدرم خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و از شیعه و سنی حرف نمی زند بلکه حامی همه مظلومان در کشور بود.

وی افزود: خون وی در حمایت از ارزش هایی بود که از آن دفاع می کرد.پدرم می دانست که دیر یا زود کشته خواهد شد.