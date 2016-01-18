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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۴۰

محمد النمر:

پدرم حامی همه مظلومان بود

پدرم حامی همه مظلومان بود

فرزند نمر باقر النمر روحانی شهید عربستانی با اشاره به اینکه پدرش می دانست که دیر یا زود به شهادت می رسد وی را حامی همه مظلومان توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، محمد النمر فرزند نمر النمر درباره چگونگی بازداشت پدرش گفت: خودرو پلیس از پشت به خودروی پدرم زد و نیروهای پلیس نمر النمر را خودرو اش خارج کردند و سپس چهار بار به ساق پای وی شلیک کردند.

وی افزود: پدرم در بیمارستان تحت درمان قرار نگرفت و با وجود اینکه به علت جراحت قادر به راه رفتن نبود اما وی را با زنجیر به تخت بستند.

محمد النمر تاکید کرد: مقامات سعودی کسانی که مواضع مستقلی اتخاذ می کنند را دوست ندارند.پدرم خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و از شیعه و سنی حرف نمی زند بلکه حامی همه مظلومان در کشور بود.

وی افزود: خون وی در حمایت از ارزش هایی بود که از آن دفاع می کرد.پدرم می دانست که دیر یا زود  کشته خواهد شد.

کد مطلب 3028174

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