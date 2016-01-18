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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۵۹

دمشق در نامه‌ای به «بان کی مون»:

عربستان، قطر و ترکیه در ریختن خون مردم سوریه شریک هستند

عربستان، قطر و ترکیه در ریختن خون مردم سوریه شریک هستند

وزارت خارجه سوریه در نامه‌هایی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ضمن محکومیت جنایت اخیر داعش در دیرالزور، اعلام کرد: عربستان، قطر و ترکیه در این جنایت شریک هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه در نامه هایی جداگانه به «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت این سازمان جنایت اخیر تروریست های تکفیری داعش در دیرالزور را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در نامه وزارت خارجه سوریه به سازمان ملل آمده است: جنایت اخیر داعش در روستای «البغیلیه» واقع در دیرالزور در ادامه سلسله اقدامات تروریستی و وحشیانه گروه های تکفیری در سوریه اتفاق افتاد.

این وزارتخانه همچنین تصریح کرده است: جنایت های تروریست های تکفیری داعش و دیگر گروه های تروریستی مستقر در سوریه در صورت توقف حمایت های مالی، تسلیحاتی و لجستیکی از آنها تا این سطح ادامه پیدا نمی کرد.

وزارت خارجه سوریه با اشاره به حمایت های گسترده برخی کشورها از تروریست های داعش، تصریح کرد: دستگاه های اطلاعاتی عربستان، قطر و ترکیه در ریخته شدن خون مردم سوریه سهیم هستند.

وزارت خارجه سوریه همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا برای عدم تکرار چنین جنایت هایی در راستای جلوگیری از حمایت های مالی و تسلیحاتی طرف های خارجی از تکفیریها گام بردارد.

گفتنی است، تروریست های تکفیری داعش چندی پیش با حمله به منطقه ای در دیرالزور بیش از ۳۰ غیرنظامی در آنجا را قتل عام و حدود ۴۰۰ تَن دیگر را ربودند.

کد مطلب 3028179

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