حملات هوایی روسها مانع از ورود داعش به عراق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، عبدالغنی الاسدی رئیس یگان مبارزه با تروریسم عراق گفت: حملات هوایی روسیه مانع از ورود داعشی ها به اراضی عراق شده است.

وی افزود: تروریست ها نمی توانند از سوریه به عراق بیایند زیرا هواپیماهای شناسایی و جنگنده های روسی حضور دارند که مانع از حضور تروریست هایی که از شهرهای سوریه به سوی عراق می آیند می شوند.

از سوی دیگر سعد معن سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد گفت: سه آمریکایی در منطقه الدوره در جنوب بغداد ربوده شده اند.

وی افزود: نیروهای امنیتی به دنبال آنها هستند و اقدامات لازم را به عمل آورده اند.