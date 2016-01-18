۲۶ درصد خودرهای کشور بیش از ۲۰ سال عمر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ۲۶ درصد از خودروهای موجود در کشور دارای عمر بیش از ۲۰ سال هستند که این فرسودگی خودروهاعلاوه بر آنکه موجب آلودگی هوای شهرها می شود، هزینه های زیادی را هم بابت تعمیرات به مالکان این خودروها تحمیل می کند.

به گفته کارشناسان مدیریت شهری آنچه که امروز می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در کنترل آلودگی هوا داشته باشد، موضوع بهسازی و نوسازی خودروهای فرسوده است، موضوعی که به نظر می‌رسد تنها اقدامات مقطعی و محدودی در خصوص آن صورت گرفته است.

از سوی دیگر افزایش سن ناوگان اتوبوس‌رانی و فرسوده شدن روز به روز آنها که زیان های زیادی را از نظر تعمیرات به همراه دارد هم از دیگر موضوعاتی است که نوسازی ناوگان را با اهمیت تر می کند.

براین اساس، تاکنون فرسودگی حمل و نقل عمومی برون شهری و درون شهری زیان های زیادی را به مدیریت شهری و جاده ای وارد کرده که تصادفات یکی دیگر از زیان های این وسایل نقلیه است.

براین اساس بسیاری از کارشناسان فرسودگی ناوگان اتوبوس‌رانی را تائید و بر آن تاکید کرده اند.

رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در این باره ضمن ضروری دانستن نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوسرانی و تاکسی‌های فرسوده از عوامل تأثیرگذار بر بهسازی سیمای شهری است به طوری که از نه تنها از آلودگی های زیست محیطی بلکه از آلودگی های بصری نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: بهسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، چندان نمی‌تواند در زمینه کاهش فرسودگی تاثیرگذار باشد و در این میان تنها نوسازی است که نقشی تعیین کننده دارد.

بر اساس این گزارش، فرسودگی ناوگان اتوبوس‌رانی که امروزه با توجه به آمارهای موجود بیش از ۵۰ درصد از آنها از رده خارج شده اند، یکی از معضلات بزرگ خانواده حمل‌ و نقل به شمار می رود که این موضوع نه تنها نشان‌دهنده عدم دستیابی ناوگان حمل و نقل كشورمان به شرایط متعادل و پایدار است بلكه فاصله بسیار زیاد این ناوگان با شرایط مناسب را نشان می دهد.