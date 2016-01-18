۱۴۰۰ زن سرپرست خانوار آموزش های فنی را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانتیغی عصر امروز در همایش عملکرد آموزش های فنی و حرفه ای در دولت یازدهم اظهار داشت: با نگاهی به گذشته می بینیم این نهاد در سال ۹۲ به ۸۴۰ نفر، در سال ۹۳ به هزار و سه نفر و در ۹ ماه نخست امسال به هزار و ۴۷۰ زن بی سرپرست آموزش های حرفه آموزی را ارائه داده است.

وی توسعه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار در میان زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر دانست و اظهار داشت: ارائه آموزش های مهارتی به زنان سرپرست خانوار و بانوان روستایی، موجب افزایش نیروی انسانی مطلوب در جامعه می‌شود و با تحقق این امر به اقتصاد خانواده کمک شایانی می گردد.

جهانتیغی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را کارآمدترین راه جهت استقلال مالی این افراد ذکر نمود و گفت: هدف از توانمندسازی؛ كمك به افراد ضعيف است تا تلاش نمايند بر ضعف هايشان غلبه و جنبه های مثبت زندگی شان را بهبود بخشيده، مهارت ها و توانايی هايشان را برای كنترل عاقلانه بر زندگی افزايش داده و آن را در عمل پياده نمايند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان با اشاره به این مطلب که فرزندان زنان سرپرست خانوار نیز با گذشت زمان به دلیل عدم آگاهی مادر و فرزند چرخه معیوبی را طی می‌کنند، یادآور شد: زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسيب پذير به حساب می آيند، که کسب مهارت های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار منجر به توانمند شدن، تقویت باور و اعتماد به نفس می شود و می‌تواند سکان زندگی را بر عهده بگیرند و به نحو مطلوب اقتصاد خانواده را مدیریت کنند.

وی با بیان اینکه در کنار این سیاست، برنامه های کلانی در سطح ملی و به تبع آن استانی تدوین و اجرا شده است، یادآورشد: یکی از موضوعاتی که در سند راهبردی مهارت و فن آوری مورد توجه قرار گرفته، کاهش آسیب های اجتماعی از طریق آموزش های فنی و حرفه ای و توانمند سازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی است.

جهانتیغی گفت: گروهی از افرادی که در معرض آسیب اجتماعی قرار دارند و یا آسیب دیده اجتماعی هستند را زنان تشکیل می دهند، که این سازمان تلاش دارد از طریق اجرای آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز این گروه، آنان را توانمند کند.

وی تاکید کرد: برای توانمند سازی این گروه از زنان در جامعه الگوی آموزش، تحت عنوان الگوی آموزش های بازار محور طراحی شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به اینکه فنی و حرفه ای آموزش های خود را به عموم جامعه ارائه می دهد، ادامه داد: آموزش های این سازمان در خوشه های مختلفی از جمله خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی ارائه می شود.

وی افزود: ۸۰ درصد عملکرد آموزشی فنی و حرفه ای آزاد در این مدت به مردان و ۲۰ درصد آن به زنان اختصاص دارد.