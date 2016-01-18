به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: باید شاخص های دقیق و علمی برای ارزیابی و سنجش روند اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شود. جهانگیری در این جلسه با اشاره به ارائه گزارش سازمان مدیریت درباره شاخص های ارزیابی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم تدوین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: لازم است شاخص هایی دقیق و علمی تدوین شود تا روند اجرای اقتصاد مقاومتی قابل ارزیابی و سنجش باشد و مشخص شود که آیا در مسیر درستی حرکت می کنیم یا خیر؟

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بر این نکته که اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی و نیز تحریم‌های احتمالی مقاوم‌سازی کند، تصریح کرد: باید شاخص هایی علمی تدوین کنیم که بر اساس آن بتوانیم میزان تاب‌آوری اقتصاد کشور را در شرایط سخت و دشوار مورد ارزیابی قرار دهیم و مطمئن شویم که در صورت بروز شرایطی نظیر دوران تحریم، آیا اقصاد کشور می‌تواند در برابر اینگونه فشارها مقاومت و ایستادگی کند.

جهانگیری همچنین با اشاره به اعلام آمادگی رئیس سازمان بسیج مستضعفان مبنی بر مشارکت در کارهای عمرانی و اقتصادی، گفت: بسیج از توانمندی خوبی در زمینه های مختلف برخوردار است و می تواند در طرح های عمرانی کشور نقش‌آفرین باشد.

وی در عین حال خواستار تشکیل کارگروهی برای بررسی راهکارهای استفاده از توانمندی های بسیج شد و افزود: البته باید نحوه مشارکت و سازوکار همکاری بسیج با دولت بررسی شود تا بر این اساس بتوانیم از توانمندی های بسیج بهتر استفاده کنیم.

در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور در امور اجرایی و مجلس، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان بسیج مستضعفان و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از شاخص های اقتصاد مقاومتی ارائه شد که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد این گزارش در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا نظرات اصلاحی خود را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

در این نشست همچنین سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به دوران دفاع مقدس و مشارکت مردم در دفاع از کشور در قالب بسیج مردمی، گفت: بسیج امروز نیز از توانمندی و ظرفیت های فراوانی برخوردار است و به صورت جدی آماده مشارکت در طرح های عمرانی و جهادی کشور است.