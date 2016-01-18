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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۲۰

تحولات فلسطین؛

زیر گرفتن دو فلسطینی در کرانه باختری/ یک نفر شهید شد

زیر گرفتن دو فلسطینی در کرانه باختری/ یک نفر شهید شد

یک شهرک نشین صهیونیست به وسیله خودروی خود دو جوان فلسطینی را در کرانه باختری زیرگرفت که به دنبال آن یکی از آنها به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، شهرک نشینان صهیونیست همچنان با چراغ سبز نظامیان این رژیم به جنایت های خود علیه فلسطینیان ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در یکی از آخرین جنایت ها یک شهرک نشین صهیونیست به وسیله خودروی خود دو شهروند فلسطینی را در کرانه باختری زیر گرفت.

به دنبال این حادثه یکی از فلسطینیان به شهادت رسید و فرد دیگر نیز به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیست ها در جریان یورش به منازل فلسطینیان در کرانه باختری شماری از فلسطینیان را بدون توجیه اتهام بازداشت کردند.

کد مطلب 3028187

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