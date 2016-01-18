شورای اداری استان گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان در جلسه شورای اداری استان که عصر دوشنبه و با حضور سید رضا صالحی امیری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه های ملی کشور برگزار شد با اشاره به بهره برداری از پروژه های زیر ساختی «آی. سی. تی» در گیلان همزمان با دهه فجر اعلام کرد: برای این پروژه ها اعتبار بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

محمدعلی نجفی با بیان اینکه اقدامات موثری در بخش های عمرانی همچون راه، آب و گاز روستایی انجام شده خاطر نشان کرد: با وجود اینکه در این بخش ها ۱۴ درصد از میانگین کشوری عقب بوده ایم اما با اقداماتی که صورت گرفته در حال جبران این عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به استفاده از بند «ق» تبصره دو بودجه تصریح کرد: خوشبختانه با استفاده از این بند توانسته ایم در بخش گازرسانی روستایی به دستاوردهای مهمی دست پیدا کرده و جزو استان های شاخص کشور در این حوزه باشیم.

نجفی همچنین با بیان اینکه طی دو سال گذشته وضعیت بیکاری در استان بسیار بهبود یافته و از رتبه دوم بیکاری به رتبه دهم رسیده است افزود: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون گیلان در فضای کسب و کار رتبه اول را کسب کرده و وضعیت اشتغال روبه بهبود است و زمینه به نحوی فراهم شده تا جزء ۱۰ استان برتر در بخش های مختلف باشیم.

وی در ادامه با اشاره به پیروزی تیم مذاکره کننده هسته ای و اجرای برجام گفت: این پیروزی را مرهون هدایت های رهبر انقلاب، سیاست های موفق دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای هستیم.

استاندار گیلان همچنین با تاکید بر لزوم برگزاری پرشور انتخابات در اسفند ماه جاری افزود: همه مردم با سلیقه ها و تفکرهای متفاوت باید حضور پرشوری در انتخابات امسال داشته باشند.

نجفی در ادامه با تبریک هفته شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: خوشبختانه با تلاش هایی که در آموزش و پرورش استان صورت گرفته، موفقیت های خوبی در این باره به دست آمده است.

رشد پنج درصدی داوطلبان کنکور در گیلان

در ادامه جلسه شورای اداری استان مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصریح کرد: بحث شوراهای آموزش و پرورش با تاکید ویژه در این سند تحول لحاظ شده است.

مهدی حاجتی با بیان اینکه گیلان رتبه ششم کشوری برای تعداد شرکت کنندگان در کنکور را دارد اعلام کرد: تعداد شرکت کنندگان امسال کنکور‌ در گیلان نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است.

وی افزود: گیلان همچنین در بحث نظارت رتبه دوم کشوری را داشته و امسال رتبه برتر پروژه مهر را در کشور نیز کسب کرده است.

حاجتی با اشاره به جمعیت ۹۷.۶ درصدی استان که در سنین شش تا ۱۰ سال قرار دارند تصریح کرد: استفاده از ظرفیت خیران مدرسه ساز برای تامین محیط آموزشی لازم در استان باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین به افتتاح نخستین مدرسه سبز در روستای «کلشتر» رودبار اشاره و اعلام کرد: تا پایان سال ۹۵ وسایل گرمایشی مدارس گیلان تجهیز و نوسازی می‌شود.

در این جلسه از فریدون نوزاد پیشکسوت مطالعه و بررسی در فرهنگ و تمدن گیلان تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم از قدیمی ترین نقشه ایران و قرآن خطی موجود در گیلان رونمایی شد.