به گزارش خبرنگار مهر، حسن طاهر احمدی عصر دوشنبه در همایش مجمع خیرین سلامت بیمارستان آیت الله خوانساری اراک که در شهر مهاجران برگزار شد با بیان اینکه بیمارستان آیت الله خوانساری اراک، تنها بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان در غرب کشور است، افزود: این بیمارستان با ۶۴ تخت با ضریب اشغال صددرصد روبرو است و در بعضی مواقع بیش از ۸۰ نفر در نوبت بستری هستند.

وی افزود: استان مرکزی در کشور جزو استان هایی است که بالاترین درصد بیماران سرطانی را دارد و با توجه به این آمار باید با کمک دولت و خیرین برای تجهیز بیمارستان ها و زیرساخت های مورد نیاز برای مقابله با گسترش این بیماری اقدام کنیم.

طاهراحمدی با اشاره به اجرای فاز دوم بیمارستان خوانساری گفت: این طرح در حال حاضر با چهار هزار متر زیر بنا با اسکلت ساخته شده در دست اقدام است که با کمک مجمع خیرین در آینده با اضافه شدن ۶۴ تخت برای خدمات دهی به بیماران سرطانی آماده خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در ادامه با اشاره به عقب ماندگی های حوزه سلامت کشور بیان کرد: متاسفانه در حوزه سلامت کشور شاهد عقب ماندگی های فراوانی هستیم که اگر طرح جامع ارتقای سلامت نبود، جبران این عقب ماندگی ها سالیان سال طول می کشید.

دکتر طاهراحمدی عنوان داشت: دولت یازدهم با بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال بدهی حوزه بهداشت و درمان استان را از دولت دهم تحویل گرفت و این مساله چالش های زیادی را فراروری حوزه بهداشت و درمان کشور قرار داده بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه تحول نظام سلامت، رمز خروج حوزه بهداشت و درمان کشور از حالت بحرانی پیش رو بود، ادامه داد: در اجرای این برنامه تاکنون ۱۰ بسته حمایتی بهداشتی در قالب طرح ارتقای سلامت ارائه و اقداماتی صورت گرفته که در نهایت منجر به کاهش چشمگیر پرداخت از جیب بیماران در مراکز دولتی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در پایان گفت: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون بالغ بر ۶۱۰ میلیارد ریال از هزینه های درمان مردم توسط دولت پرداخت شده است.