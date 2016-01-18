اسلام آباد: مذاکرات راه حل تنش تهران-ریاض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس تی وی»، پاکستان پس از دیدار و مذاکرات در ریاض بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان، ضمن اظهار نگرانی از تنش ایران و عربستان بیان داشت که تمام تلاش خود را برای حل مسئله بوجود آمده بین دوکشور اسلامی که مسئله امت اسلام است انجام خواهد داد.

وی افزود: ما خواهان حل مسالمت آمیز این مسئله هستیم و برای حل این موضوع کاملا آماده ایم و ار هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

علاوه براین دو طرف در این مذاکرات، برای حل و فصل مسائل از طریق مذاکرات و افزایش همکاری های دفاعی، امنیتی و اقتصادی به توافق رسیدند.

در ادامه مذاکرات همچنین دولت اسلام آباد اطمینان داد که از ائتلاف جدید ریاض برای مبارزه با تروریسم کاملا حمایت خواهد کرد.

«ملک سلمان»، پادشاه عربستان نیز ضمن تمجید از تلاش های پاکستان جهت حل تنش ایران-عربستان، بیان داشت که برای بهبود شرایط امت اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم، اما موضع خود را در قبال این تنش به طور واضح اعلام نکرد و اظهار اطمینانی بابت همکاری در جهت رفع تنش اخیر نداد.

لازم به ذکر است که نواز شریف و «راحیل شریف» رئیس ستاد ارتش پاکستان در جهت بهبود روابط ایران و عربستان پس از تنش بوجود آمده بین دو کشور، با سفر به ریاض و پس آن تهران و دیدار با مقامات دو کشور سعی در رایزنی بین ایران و عربستان و حل تنش اخیر دارند.

نخست وزیر و رئیس ستاد ارتش پاکستان فردا سه شنبه ( ۲۹ دی) ساعت ۹ صبح راهی تهران می شوند و با دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو می کنند.