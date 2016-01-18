آمادگی شرکت گاز البرز برای تامین سوخت نیروگاه منتظر قائم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تقی نژاد در جلسه شورای اداری شهرستان کرج که بعد از ظهر دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با تاکید بر اینکه به جز شهرستان طالقان و آسارا دیگر شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار هستند، اظهار کرد: ۱۲۱ روستا در استان البرز از سیستم گازکشی بهره مند شده و ۱۳۹ روستای دیگر از این نعمت بی بهره هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: ۴۵ روستا از بخش آسارا، ۷۵ روستا در شهرستان طالقان،۱۲ روستا در شهرستان ساوجبلاغ، ۳ روستا در شهرستان نظرآباد، و ۴ روستا در شهرستان اشتهارد از نعمت گاز محروم هستند.

استقرار ۴۸ ایستگاه «سی. ان. جی» در البرز

تقی نژاد با تاکید بر اینکه استان البرز دارای ۶ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی است، گفت: استان البرز بیش از ۷۲۰ هزار مشترک دارد که مصرف گاز در استان چهار میلیارد و پانصد میلیون متر مکعب ایت.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با اشاره به اینکه در البرز ۴۸ ایستگاه «سی ان جی» موجود است، گفت: ۵۰ درصد مصرف سالیانه گاز استان مربوط به بخش صنعت و ۵۰ درصد مربوط به مصرف خانگی و تجاری است.

تقی نژاد سهم صنعت و نیروگاه را شاخص توسعه عنوان کرد و گفت: ۵۰ درصد رقم قابل قبولی است اما این رقم را هم می توان بهبود بخشید.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با تاکید بر اینکه این شرکت دارای سهم ۷۰ درصدی از سبد انرژی استان است گفت: این سهم شامل هفت میلیون فرآورده مصرفی در استان می شود.

تعداد مشترکین جدید گاز در البرز به ۶۰ هزار نفر می رسد

وی با اشاره به اینکه تعداد مشترکین جدید ۳۴ هزار و ۷۳۴ نفر است و این رقم تا پایان سال به ۶۰ هزار نفر می رسد، گفت: افت فشار گاز در زمان سرما که چندی پیش اتفاق افتاده مربوط به زیرساخت های سطح شهر است چرا که برای جمعیت فعلی طراحی نشده است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت موظف به گازرسانی به روستاها است، گفت: برخی روستاهای استان در مناطقی سخت و صعب العبور قرار گرفته اند که عملیات گازرسانی را غیرممکن کرده است برخی روستاها نیز با تعبیه مخزن به شبکه گازرسانی ملحق می شوند.

تقی نژاد استفاده از گاز به جای سوخت فسیلی را باعث کاهش آلودگی هوا اعلام کرد و گفت: در صورتی که نیروگاه منتظر قائم از گاز استفاده کند آلودگی هوای استان به ویژه شهرستان فردیس کاهش پیدا می کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز با تاکید بر اینکه امسال اولین سالی است که نیروگاه منتظر قائم به جای مازوت از گاز استفاده کرده است، گفت: در صورتی که مدیریت نیروگاه تمایل به استفاده از گاز به جای مازوت را داشته باشد شرکت گاز استان البرز آمادگی تامین ۴ میلیون متر مکعب گاز در شبانه روز را دارد.