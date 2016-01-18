برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های زراعی شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران از قلع و قمع پنج مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های زراعی و باغی شهرستان اهر خبر داد و افزود: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و همچنین صدور حکم قضایی، پنج مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های زراعی و باغی شهرستان اهر قلع و قمع و به وضعیت اولیه اعاده شد.

وی سپس افزود: حصارکشی و خانه سازی غیرمجاز از علل این قلع و قمع ها بود.

اسدی در ادامه گفت: به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها از صاحبان و مالکین اراضی کشاورزی درخواست می ‏شود قبل از هرگونه ساخت و سازها و احداث بنا در اراضی کشاورزی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر مراجعه و مجوز اخذ کنند و در غیراین صورت عمل آنها خلاف و با متخلف از طریق محاکم محترم قضایی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.