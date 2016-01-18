انتقال منابع ارزی بلوکه ایران آغاز شد/ سیاست ارزی دولت درپسابرجام

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف در حاشیه جلسه امشب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط روزهای گذشته کشور با توجه به برداشته شدن تحریمها، گفت: طی دو روز گذشته، فضای متفاوتی بر اقتصاد ایران حاکم شد و به تبع آن فضای جدیدی نیز در نظام بانکی کشور احساس می شود، لذا بانک مرکزی تصمیم گرفته است پاره ای از تصمیمات را برای جابه جایی منابع محدود شده خود در دستور کار قرار دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: بر این اساس بانک مرکزی طی روزهای گذشته بخشی از منابع بلوکه شده خود را از یک بانک در ژاپن به بانک دیگر در آلمان برد و در یک مورد دیگر بخشی از پول بلوکه شده خود در کره جنوبی را به بانک ملی امارات که در گذشته در تحریم بسر می برد، منتقل کرد.

وی تصریح کرد: چند مورد از این نقل و انتقالات پول عملیاتی شده و در مواردی که هنوز پاسخی در مورد انتقال پول به درخواست ایران دریافت نشده، به دلیل این بود که روز گذشته یک روز تعطیل در بانکهای اروپا به شمار می رفت.

سیف ادامه داد: این اقدام بانکهای دنیا برای تاخیر کوتاه در نقل و انتقالات پول به درخواست ایران اقدام عجیبی نیست، چرا که مجموعه راهنمایی های مربوط به برجام به تازگی منتشر شده و بانکها با این روشهای اجرایی آشنایی لازم را نداشتند اما به تدریج این کار سرعت بیشتری می گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در اولین نتیجه برداشته شدن تحریم ها، هزینه مبادلات پول ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می یابد که این موضوع می تواند در رونق اقتصاد ایران به عنوان یک فاکتور موثر عمل کند.

این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: بر اثر رفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران آزاد می شود که ۲۸ میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و ۴ میلیارد دلار آن با تبدیل به ریال به عنوان سهم دولت به خزانه واریز می شود.

وی افزود: آرامش و ثبات در بازار ارز مورد توجه ویژه دولت در دوران پساتحریم است و دولت قصد دارد با یک نگاه واقع بینانه از نرخ ارزی حمایت کند که منجر به شکوفایی و رونق اقتصاد می شود و در این زمینه تمامی اعضای تیم اقتصادی دولت هماهنگ هستند و هدف مشترک دارد.

سیف در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه فلسفه جابه جایی پول از بانک ژاپنی به بانک اروپایی چه بود؟ خاطرنشان کرد: این کار برای اطمینان پیدا کردن از اینکه بانکهای کارگزار مفهوم رفع تحریم را به درستی درک کنند، صورت گرفت تا بانکهای کشور متوجه شوند که می توانند دستور صادر کرده و نسبت به جابجاه یی منابع اختیار داشته باشند و در یک جمله عادی شدن نقل و انتقال پول در فضای بعد از تحریم را نشان دهد.