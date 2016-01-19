به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب بهزاد مریدی مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر فارس، گفت: تئاتر بیش از دیگر هنرهای هویت جوست، پیش از دیگر هنرها به طرح بحث هنرملی و تئاتر ملی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه بازگشت گرایی به سنت های نمایشی که در دهه ۳۰ شمسی دنبال شد عنوان کرد: این هنر سرمشق نقاشان گشت که یک دهه بعد، خود را در مکتب سقاخانه نشان داد. پرداختی به موضوعات اجتماعی و انتقادی در تئاتر دودهه بعد، خود را در سینما نشان داد.

تئاتر ناظر آگاه بر جامعه است

وی با بیان اینکه تئاتر ناظر آگاه بر جامعه است، ادامه داد: هنری که تمام هنرها را از ادبیات تا تجسمی و موسیقی و معماری را به خدمت می گیرد و بیش از دیگر هنرها جامعه را به نقد می کشاند.

مدیرکل ارشاد فارس با این رویکرد که اکنون بحث از هنرهای جهانی و تجربه های فرامرزی در هنر است، تئاتر را پیشتاز دانست و افزود: نه تنها فرمالیسم تئاتر، همچون پانتومیم، این امکان را می دهد که تئاتر جهانی خلق شود بلکه فراتر از آن، نظام نشانه شناسی تئاتر در تاریخ تکوین خود به زبانی جهانی دست یافته است. جهان نشانه های صحنه، فارغ از زبان کلامی قابلیت گفتگو دارد، لذا عجیب نیست که پیشتاز تجربه های جهانی در هنر باشد.

مریدی با طرح این پرسش که زبان صحنه چه اندازه در ایران تکوین یافته است، این موضوع را هم مطرح کرد که چقدر مخاطب این دستور زبان را فهمیده است؟

وی با اشاره به اینکه دستور زبان در نظام آموزش به دست نمی آید، ادامه داد: بلکه در مواجهه پی در پی و دیدن زیاد تئاتر کسب می شود.

تئاتر ملل بیشتر دیده شود

مدیر کل ارشاد فارس با ابراز امیدواری به اینکه تئاتر ملل بیشتر دیده و با تجربه های جهانی مواجه شویم، افزود: از این راه به عمق مفهوم تئاتر پی برده که نه در صحنه بلکه در جامعه زندگی ساز است.

در ادامه این مراسم که در سالن سبز تالار حافظ برگزار شد شخصیت های نمایش خیابانی «بهشت خاکی» و نمایش طنز «نوستالژی» روی صحنه قرار گرفتند و بخش هایی از این آثار را به اجرا گذاشتند.

همچنین نوید جعفری، بازیگر و کارگردان هنرهای نمایشی مقاله ای پیرامون آسیب شناسی تئاتر ارایه کرد.

در پنجمین جشنواره تئاتر فجر فارس که به اجرای آثار منتخب سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و سه اثر از نمایش های استان اختصاص داشت، ۶ نمایش از بخش مرور و مسابقه این جشنواره در تهران به روی صحنه رفت.