یخبندان شبانه برای نیمه شمالی سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان، در این اطلاعیه آمده است: کاهش موقتی دما در طول امروز یکی از پدیده های غالب در استان است.

این اطلاعیه می افزاید: برای امشب در جنوب شرق تا سواحل سیستان و بلوچستان وزش باد سرد و نسبتا شدید شمالی، در برخی نقاط همراه با گرد و خاک ادامه خواهد داشت.

اداره کل هواشناسی استان در پایان این اطلاعیه تاکید می کند: به تدریج از روز سه شنبه افزایش نسبی دما در طول روز خواهیم داشت و دریای عمان نیز تا عصر فردا نسبتا مواج است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهدان با یک درجه سانتیگراد زیر صفر و راسک با ۳۰ درجه سانتی گراد بالای صفر در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.