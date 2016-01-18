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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۵۴

یخبندان شبانه برای نیمه شمالی سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود

یخبندان شبانه برای نیمه شمالی سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود

زاهدان-اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان اعلام کرد بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری برای اواخر امشب تشدید موقتی یخبندان شبانه برای نیمه شمالی پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان، در این اطلاعیه آمده است: کاهش موقتی دما در طول امروز یکی از پدیده های غالب در استان است.

این اطلاعیه می افزاید: برای امشب در جنوب شرق تا سواحل سیستان و بلوچستان وزش باد سرد و نسبتا شدید شمالی، در برخی نقاط همراه با گرد و خاک ادامه خواهد داشت.

اداره کل هواشناسی استان در پایان این اطلاعیه تاکید می کند: به تدریج از روز سه شنبه افزایش نسبی دما در طول روز خواهیم داشت و دریای عمان نیز تا عصر فردا نسبتا مواج است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زاهدان با یک درجه سانتیگراد زیر صفر و راسک با ۳۰ درجه سانتی گراد بالای صفر در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.

کد مطلب 3028209

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