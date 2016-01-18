به گزارش خبرنگار مهر ، امیر رضا محمدی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: یک دستگاه تانکر کشنده حامل مواد نفتی در گردنه تنگ فنی منطقه شکار صید ممنوع پلدختر ابتدا با یک دستگاه تانکر نفت کش دیگر و سپس با یک دستگاه تریلر حامل بار گچ صنعتی برخورد کرد.

وی افزود: در اثر این حادثه رانندگی مواد نفتی تانکر در زمین جاری و آلودگی خاک منطقه، طبیعت و خسارات سنگین زیست محیطی به را به دنبال داشت.

رئیس اداره محیط زیست پلدختر عنوان کرد: به دنبال تصادف خسارت بار تریلرهای نفت کش ماموران و کارشناس این اداره برای برآورد میزان خسارت وارده به محیط زیست به منطقه اعزام شدند.

محمدی نژاد با بیان اینکه عبور تانکرهای نفتکش برای شهرستان پلدختر به معضل جدی تبدیل شده است عنوان کرد: عبور روزانه ۸۰۰ دستگاه تریلر حامل مواد سوختی در جاده پلدختر - اندیمشک ضمن خسارت جدی به زیر ساخت های منطقه باعث آلودگی منابع آب و خاک می شود.

محمدی نژاد گفت: این حادثه رانندگی تلفات جانی نداشت اما رانندگان تانکر نفت کش و تریلر به علت مصدومیت شدید به بیمارستان پلدختر منتقل شدند.

بنابراین گزارش با توجه به قرارگیری لرستان در گلوگاه شاهراه تزانزیتی شمال - جنوب کشور بسیاری از تانکرهای حامل سوخت صادراتی با ورود از مرز پرویزخان به کشور و عبور از استانهای غربی از جمله کرمانشاه و لرستان راهی بندر امام می شوند، این تانکرها به دلایل مختلف در مسیر عبور از جاده پلدختر دچار واژگونی شده و خسارات جدی به محیط زیست وارد می کنند.

عدم تعریض محور پلدختر، بی توجهی راننده های تانکرهای حامل سوخت به قوانین راهنمایی و رانندگی و گاه غیراستاندارد بودن این تانکرها موجب واژگونی و در نهایت آلودگی آب و خاک منطقه می شود.

این روند به گونه ای است که طی هر ماه محورهای جنوبی لرستان اعم از پلدختر و کوهدشت شاهد تکرار حوادث برای تانکرهای حامل سوخت است که بخش عمده ای از آنها عراقی بوده و درصدی نیز مربوط به تانکرهای ایرانی عبوری از این محور است.

با این تفاسیر پیگیری معضل واژگونی تانکرهای نفتکش تا سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه نیز رفته است تا معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در دیدار با استاندار لرستان در خصوص آلودگی های ناشی از واژگونی خودروهای حامل سوخت در استان لرستان، بگوید: این موضوع در ابعاد داخلی از طریق هماهنگی با وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و در بعد خارجی از طریق وزارت امور خارجه در حال پیگیری برای رفع شدن است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه آغاز شده است.

طبق برخی آمارها روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد که اگر تعداد حوادث مربوط به این تانکرها را هم بخواهیم محاسبه کنیم متاسفانه به اعداد قابل تاملی خواهیم رسید که نتیجه آن خسارت جدی به محیط زیست و زیرساختهای منطقه است.

باید دید که آیا پیگیری مسئولان امر در سازمان محیط زیست و رایزنی با وزارت امور خارجه، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی نتیجه ای برای محیط زیست شکننده لرستان خواهد داشت و یا باید همچنان شاهد عمیق شدن خسارات آلودگی نفتی در این استان باشیم.