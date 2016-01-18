وزیر دارایی اسلواکی درخت صلح و دوستی در ایران غرس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر دوشنبه با حضور شهردار و جمعی از مدیران شهری مشهد برگزار شد «پیتر کاژیمیر» معاون نخست وزیر اسلواکی درخت صلح و دوستی ایران و اسلواکی را در باغ گیاه شناسی این شهر غرس کرد.

وزیر دارایی اسلواکی در این مراسم با بیان اینکه برای نخستین بار در عمر خود یک درخت در ایران کاشتم بیان کرد: از کاشت این درخت در شهر معنوی مشهد خوشحال هستم.

وی با اشاره به این درخت به عنوان نماد صلح و دوستی ملت ایران و اسلواکی بیان کرد: با وجود اینکه به‌عنوان وزیر دارایی مسایل مادی اهمیت بالایی برایم دارد اما کاشت درخت در شهر مذهبی مشهد به عنوان نماد دوستی از هر ثروتی ارزشمند تر است.

«پیتر کاژیمیر» بیان کرد: کاشت این درخت و در این شهر معنوی برای من و هیئت اسلواک مبارک است و امیدواریم به عنوان نماد دوستی دو ملت و کشور ایران و اسلواکی استوار بماند.

وی با اشاره به اینکه باز هم به شهر مقدس مشهد سفر خواهد کرد ادامه داد: مشهد ظرفیت های صنعتی و اقتصادی زیادی دارد.

شهردار مشهد نیز غرس درخت صلح و دوستی در باغ گیاه شناسی مشهد را به فال نیک گرفت و عنوان کرد: هدف ما از این اقدام انتقال پیام صلح و دوستی و معرفی اسلام ناب به همه جهانیان است.

سیدصولت مرتضوی افزود: کاشت این درخت به عنوان نماد دوستی دو کشور اقدامی در انتقال پیام دوستی مردم ایران، تبیین ارزش های اسلامی، اعلام صدای صلح طلبی و دوستی ایران اسلامی به همه جهانیان است.