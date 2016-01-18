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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۴۷

معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی البرز خبر داد:

خبر شهادت مدافع حرم «محمد اینانلو» تایید شد/پیکر شهید مفقود است

خبر شهادت مدافع حرم «محمد اینانلو» تایید شد/پیکر شهید مفقود است

کرج - معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان البرز با تاکید بر اینکه خبر شهادت محمد اینانلو تایید شده است، گفت: خبر شهادت این رزمنده والامقام به خانواده اش اعلام شده است.

سید روح الله فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: شهید محمد اینانلو برای دفاع از حرم اهل بیت(ع) و مبارزه با نیروهای تکفیری به سوریه اعزام و در مبارزه با نیروهای داعش به شهادت رسید.

فضلی در ادامه با تاکید بر اینکه این شهید بزرگوار چند روز گذشته به شهادت رسیده ولی خبر شهادتش تایید نشده بود، گفت: پس از تایید خبر شهادت شهید اینانلو توسط شاهدان عینی به خانواده وی اطلاع رسانی شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیکر شهید مفقود است، گفت: شاهدان عینی خبر شهادن شهید مدافع حرم محمد اینانلو را تایید کرده اند ولی با توجه به شرایط خاص منطقه هنوز پیکر این شهید والامقام مفقود است.

مراسم یادبود شهید محمد اینانلو ۳۰ دی‌ماه برگزار می‌شود

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان البرز مقامات مربوطه در حال پیگیری وضعیت پیکر شهید اینانلو هستند.

وی با تاکید بر اینکه مراسم یادبود شهید محمد اینانلو روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در مصلی مهرشهر کرج برگزار می شود، از همه مردم ولایتمدار استان البرز خواست تا در این مراسم حضور گسترده ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمد اینانلو دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود که چندی پیش برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) و مبارزه با گروه های تکفیری به سوریه اعزام شد.

کد مطلب 3028218

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    نظرات

    • معصومه ورمزیار ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
      1 0
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      چه برازندست لباس شهادت بر قامت رعنای تو برادرم شهادتت مبارک لبیک یا مهدی
    • ابراهیم ۰۰:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
      1 0
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      سلام بر شهیدان
    • ایرانی باغیرت ۰۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
      1 0
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      راهش پررهرو
    • محدثه ۲۰:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
      1 0
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      آسمانی شدنت مبارک ...
    • امیر ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      یادش بخیر آن روز ها در پایگاه سیدالشهدا بودی.... محمد جان روحت غریق رحمت الهی...
    • ریحانه بهشتی ۰۰:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
      1 0
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      برادرم شهادتت مبارک
    • امین مظلومیان ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
      1 0
      پاسخ
      شهادتت مبارک محمد جان . یا زینب (س)
    • ميثم مقدم ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
      1 0
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      محمد جان شهادتت مبارك. بهترين دوست و همكارم با خاطراتت چه كنم. قول دادي اگر شهيد شدي شفاعتمان كني، هنوز سر قولت هستي بزرگ مرد. من كماكان منتظره خبر پيكر پاكت هستم يادبادآن روزگاران يادباد.../
    • شاپرک ۲۰:۰۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۱
      1 0
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      شهادت گوارای وجودت
    • حسین شجاعی ۰۱:۰۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۲
      1 0
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      محمد جان شهادتت مبارک. خدا را شکر که به آرزوی دیرینه ات رسیدی.
    • مهرداد صفاران ۱۸:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مبارک باد بر تو شهادتت دوست خوبم
    • احمدرضا زارعی ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
      0 0
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      سلام محمد جان از طرفی خوشحالم از اینکه به آرزوی دیرینه ات یعنی شهادت در راه اهل بیت (ع) رسیدی و از طرف دیگر غمگین بابت کودک خردسالت و غم فراق دوستان و نزدیکان همچون بنده نسبت به تو برادر عزیزم می دانم آرزویت بود مفقودالأثر باشی ولی ما همچنان منتظر نشانی از پیکر پاکت که تربتی ست از حرم بی بی زینب نشسته ایم. و در آخر من که همچون تو لایق شهادت نیستم پس شفاعتم کن به امید دیدارت.....
    • محمد شیری ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
      0 0
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      داداشم من هنوز امیدوارم برگردی. ولی اگه به آرزوت رسیدی شهادتت مبارک. میدونم عشقت آقا علی اکبر بود، جان همون آقا دست ما رو هم بگیر
    • مجتبی طهماسبی ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
      0 0
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      محمد عزیز شهادتت مبارک. انشاالله نصیب ما هم بشه
    • حسین ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۷
      0 0
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      لبیک یا زینب (ع) . محمد جان هم گردانی عزیزم، شهادت برازنده شما بود که اینطور هم شد ...
    • ﺯﻳﻨﺐ 68 ۰۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ﺷﻔﺎعت ﺑﻜﻦ
    • زینب ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      غیرت یعنی شهادت ... اثبات غیرتت مبارک برادر ایرانیم

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