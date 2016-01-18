خبر شهادت مدافع حرم «محمد اینانلو» تایید شد/پیکر شهید مفقود است

سید روح الله فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: شهید محمد اینانلو برای دفاع از حرم اهل بیت(ع) و مبارزه با نیروهای تکفیری به سوریه اعزام و در مبارزه با نیروهای داعش به شهادت رسید.

فضلی در ادامه با تاکید بر اینکه این شهید بزرگوار چند روز گذشته به شهادت رسیده ولی خبر شهادتش تایید نشده بود، گفت: پس از تایید خبر شهادت شهید اینانلو توسط شاهدان عینی به خانواده وی اطلاع رسانی شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیکر شهید مفقود است، گفت: شاهدان عینی خبر شهادن شهید مدافع حرم محمد اینانلو را تایید کرده اند ولی با توجه به شرایط خاص منطقه هنوز پیکر این شهید والامقام مفقود است.

مراسم یادبود شهید محمد اینانلو ۳۰ دی‌ماه برگزار می‌شود

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان البرز مقامات مربوطه در حال پیگیری وضعیت پیکر شهید اینانلو هستند.

وی با تاکید بر اینکه مراسم یادبود شهید محمد اینانلو روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در مصلی مهرشهر کرج برگزار می شود، از همه مردم ولایتمدار استان البرز خواست تا در این مراسم حضور گسترده ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمد اینانلو دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج بود که چندی پیش برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) و مبارزه با گروه های تکفیری به سوریه اعزام شد.