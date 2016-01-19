برگزاری مرحله دوم دوره تربیت معلم داور تجوید قرآن کریم در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان، علی صحبتلو افزود: با توجه به برگزاری دوره تربیت داور تجوید مسابقات قرآن در مرداد ماه سالجاری و دوره تربیت داور حفظ قرآن در سالهای گذشته و لزوم برگزاری مرحله دوم آزمون شرکت کنندگان در دوره تربیت داور تجوید، کارورزی منتخبان روزپنج شنبه ۲۴ دی ماه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این دوره منتخب استان زنجان یوسف قاسمی بود که از وی دو مرحله آزمون کتبی تجوید و آزمون عملی تلاوت اخذ شد.

صحبتلو ادامه داد: در این آزمون ۶ تلاوت تحقیق و ترتیل مجموعا سه بار پخش شده و شرکت کنندگان به این تلاوت ها امتیاز داوری می دهند.

توزیع قرآن در دهه فجر در زنجان

مسؤل دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از توزیع مصحف قرآن کریم در ایام دهه فجر در زنجان خبر داد.

صحبتلو افزود: به مناسبت ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و به موازات اجرای طرح سراسری نور باران تعداد ۴۰۰ جلد قرآن کریم در بین مساجد، تکایا، مؤسسات و خانه های قرآنی شهری روستایی استان زنجان توزیع می شود.

وی اظهار داشت: طی سال جاری تاکنون دو مرحله قرآن کریم به تعداد ۱۰۰ جلد در استان توزیع شده است که در دهه فجر امسال مرحله سوم این قرآن ها وصول و در استان توزیع می‌شود.