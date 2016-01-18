غرب به دنبال تهی ساختن جوانان افغانستان از دین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام محسن قمی در سومین همایش بررسی مسائل فرهنگی اجتماعی پناهندگان که در سالن غدیر مجتمع فرهنگی زیارتی یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد، با تأکید بر اهمیت برگزاری همایش اظهار داشت: مردم افغانستان مردمی مسلمان، متدین، بیگانه ستیز هستند که با تقدیم شهدای بسیاری روحیه ملی گرایی و اسلام گرایی خود را نادیده نگرفته‌اند.

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری افزود: ملت افغانستان ملتی باهوش و از لحاظ ژئوپولوتیکی از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست و بطوری که افغانستان را می‌توان قلب آسیا توصیف کرد به طوری که این ملت بزرگ برای اینکه عزت خود را حفظ کند در طول تاریخ نشان داده‌اند که آماده هر گونه جان فشانی می‌باشند.

حجت الاسلام قمی با بیان اینکه انسان بدون ارتباط نمی‌تواند زندگی کند، گفت: در میان ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، ایران و افغانستان یکی از عمیق‌ترین ارتباطات را در طول تاریخ با یکدیگر داشتند و این ارتباط عمیق به لحاظ تاریخی ثابت شده است.

وی افزود:‌‌ همان طور که ایران نمی‌تواند در تاریخ خود از نقش و اهمیت افغانستان غافل شود جمهوری اسلامی افغانستان نیز نمی‌تواند این ارتباط عمیق تاریخی را بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار دهد همچنین از نظر اشتراکات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این ارتباطات غیر قابل انکار است.

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه علاوه بر تاریخی بودن ارتباط بین ایران و افغانستان، ارتباط کمّی هم میان این دو کشور دوست و برادر وجود دارد، تصریح کرد: کرامت نوعی گفتمان قرآنی است و در جمهوری اسلامی ایران تأکید بر حفظ کرامت مهاجران افغانی وجود دارد.

تحصیل ۱۸ هزار طلبه افغانی در حوزه علمیه قم

حجت الاسلام قمی افزود: در حال حاضر ۳ میلیون مهاجر از کشور افغانستان در ایران حضور دارند که هم اکنون حدود ۱۸ هزار طلبه مشغول تحصیل در حوزه‌های علمیه حضور دارند که ۳ هزار نفر آنان فارغ التحصیل شده‌اند و همچنین ۳۷۰ هزار دانش آموز در مقاطع آموزشی وزارت آموزش و پرورش بدون احتساب اینکه والدین این دانش آموزان مجوز حضور دارند یا خیر، امکان ادامه تحصیل را در ایران با دستور مقام معظم رهبری پیدا کردند.

می‌خواهند امنیت اسرائیل را در سایه اختلافات منطقه‌ای تأمین کنند

وی با تأکید بر توسعه و گسترش روابط ایران و افغانستان گفت: باید مواظب شیطنت‌های دشمن باشیم همچنین باید مواظب آنهایی بود که می‌خواهند امنیت اسرائیل را در سایه اختلافات منطقه‌ای تأمین کنند.

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با تأکید بر تخصصی شدن اجلاس‌های برگزار شده در ایران، گفت: اقامت طولانی مدت اتباع یک سری رنج‌ها و ملامت‌هایی را برای اتباع و پناه جویان افغانستانی به دنبال داشته، از این جهت و باید اتباع را تشویق به بازگشت به دیار خود برای ساختن مشکلات کشور خود شوند.

حجت الاسلام قمی تصریج کرد: برای ساماندهی مسائل فرهنگی مهاجران افغانستانی در ایران باید تدابیر جدی تری اندیشید و در عرصه‌های مختلف امکانات بیشتری فراهم بیاید.

وی با بیان اینکه افغانستان به عنوان گوشه‌ای از امت واحده اسلام است، گفت: مبارزه با افراط گرایی و مبارزه با افکار شنیعی که در دنیا می‌پذیرد وظیفه امت اسلامی است.

در حال حاضر خشونت به امت اسلامی تحمیل می‌شود

معاونت بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه خشونت و بی‌بند باری دو امری است که در طول تاریخ غرب دیده می‌شود و در حال حاضر خشونت به امت اسلامی تحمیل می‌شود، تصریح کرد: عربستان برای فرار به جلو ائتلاف تروریسم انجام می‌دهد و شهید باقرالنمر را به شهادت می‌رساند.

حجت الاسلام قمی، گفتمان سوم را گفتمان مقاومت بیان کرد و گفت: وحدت امت اسلامی و پیروی از رهبران ملی مولفه‌های مقاومت استراتژی بازدارنده هستد و مذاکرات هسته‌ای ایران نشان داد که راهی غیر از تسلیم و جنگ هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما به غرب بی‌اعتماد هستیم، اما این بی‌اعتمادی به معنای مذاکره نکردن نیست، گفت: امروز دشمن پذیرفته است که ایران وارد صادرات هسته‌ای شود و مواد غنی سازی شده را به فروش برساند.

معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: تجربه ایران نشان می‌دهد که ناتوی فرهنگی، نفوذ دشمن، جنگ نرم و زیر سئوال بردن هویت دینی حربه‌های دشمن است و باید مواظب بود که در کشور افغانستان این مسائل درگیر آن نباشد هر چند دشمن بیکار نمی‌نشیند.