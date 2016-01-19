خودروهای عمومی ویژه معلولان افزایش یابد

محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توجه به مناسب سازی مبلمان شهری باید مد نظر ارکان قرار گیرد، افزود: در این راستا ون های ویژه برای معلولان در استان باعث جا به جایی راحت تر معلولان می شود.

وی به افزایش ون های ویژه معلولان در استان زنجان تاکید کردو یاد آورشد: در حال حاضر تنها یک ون یژه معلولان در استان وجود دارد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بابیان اینکه وضعیت نامناسب مبلمان شهری مشکلات و چالش‌های متعددی را برای معلولان ایجاد کرده است، گفت: مشکلات ایجادشده برای معلولان درزمینه وضعیت نامناسب مبلمان شهری بسیار نگران کننده است و مسئولان باید در این زمنیه نگاه جدی داشته باشند.

محمدی قیداری تاکید کرد: ساختمان‌های اداری و مجتمع هامسکونی نیازمند مناسب‌سازی بوده و مناسب‌سازی شهری برای معلولان جسمی و حرکتی نیازمند بستر فیزیکی و فرهنگی است.

وی افزود: توجه به مناسب سازی مبلمان شهری باعث می شود معلولان با انگیزه در جامعه حاضر شوند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: در استان زنجان بیش در حاضر ۱۸ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی استان هستند و در سامانه بانک اطلاعاتی ثبت شده‌اند و ورود این افراد به جامعه نیاز به فراهم کردن مناسب‌سازی مبلمان شهری دارد.

محمدی قیداری یاد آورشد: معلولان توانایی‌های فارغ العاده ای دارند و توجه به مناسب‌سازی مبلمان شهری در بانک‌ها، مراکز درمانی باعث می‌شود باانگیزه وارد جامعه شوند و فعالیت و اشتغال بکنند.