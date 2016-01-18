حرفه های بومی کرمان در مدرسه حیاتی در معرض دید عموم قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی دوشنبه شب در آیین افتتاح مدرسه حیاتی کرمان گفت: عملیات مرمت مدرسه حیاتی کرمان با هزار و ۴۰ متر زیربنا با تامین مالی استانداری و مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان به پایان رسید.

وی از تبدیل این مدرسه تاریخی به موزه مشاغل و حرفه های قدیمی خبر داد و افزود: در این مکان جلوه هایی از مس گری، شال بافی، پته دوزی، فرش بافی و سایر حرفه های بومی کرمان در معرض دید عموم قرار می گیرد.

بابایی ادامه داد: به طور قطع این مجموعه جذاب گردشگران بسیاری را به خود جذب خواهد کرد.

شهردار کرمان به اقدامات صورت گرفته در بافت تاریخی کرمان اشاره و تصریح کرد: کار مرمت و بدنه سازی بازار بزرگ کرمان نیز در حال اجراست.

وی یادآور شد: با اقداماتی که در بافت تاریخی شهر کرمان در حال انجام است شاهد رونق این منطقه از شهر خواهیم بود.

بابایی از بازسازی و تبدیل مجموعه خواجه اتابک به فرهنگسرا خبر داد و اظهار داشت: هشت خانه تاریخی از سوی میراث فرهنگی به شهرداری کرمان واگذار شده است که با تغییر کاربری احیا خواهند شد.

وی یادآور شد: اقدامات خوبی در حوزه شهری کرمان در حال انجام است و کرمان طی چند سال آینده متحول خواهد شد.