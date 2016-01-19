به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: هزار ال سی آماده گشایش و بازگشایی است که در روز اجرایی شدن برجام (یکشنبه) که اولین روز کاری به شمار می‌رفت و بانک‌های غیراروپایی تعطیل نبودند، تعدادی از آنها گشایش یافته و در سایر بانک‌های اروپایی نیز کار استارت خورده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در روزهای آینده روند گشایش ال سی ادامه خواهد یافت و بیش از هزار پروژه آماده است تا بتوان حجم کار قابل توجهی را ساماندهی کرد.

وی تصریح کرد: گشایش هزار ال سی برای نخستین بار در اتاق بازرگانی و همزمان با گردهم آمدن مدیران عامل بانک‌ها طی هفته گذشته در اتاق بازرگانی اعلام و مقرر شد در روز اجرای برجام هزار فقره ال سی بازگشایی شود تا بتوان حداکثر استفاده از فرصت‌های موجود را صورت داد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از حدود یک ماه قبل از اجرای برجام مقدمات اولیه برای گشایش اعتبارات اسنادی در بانک‌های داخلی آغاز شد و در نهایت یک هفته قبل از اعلام اجرای برجام، بانک‌ها عنوان کردند که در روز اجرایی شدن برجام از طریق برخی بانک‌های خارجی گشایش اعتبارات اسنادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در روز اجرای برجام مدیر عامل بانک صنعت و معدن عنوان کرده که ۱۴ ال سی با بانک‌های غیراروپایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون یورو بازگشایی شده و البته پرونده درخواست گشایش ال سی برای بیش از هزار متقاضی نیز باز بوده و در یک جمله می توان گفت این موضوع کاملا موثق بوده و از طریق اتاق بازرگانی به رئیس جمهور اعلام شده است.

جلال پور خاطرنشان کرد: مهمترین خواسته بخش خصوصی ارتقای فضای کسب و کار در ایران است که امیدواریم بتوانیم در پایان برنامه ششم جزو ۵۰ کشور برتر از حیث فضای کسب و کار در دنیا باشیم.