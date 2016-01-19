به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حبیب الله موسوی در مراسمی که شامگاه دوشنبه به مناسبت میلاد امام حسن عسکری (ع) در مسجد علی بن ابی الطالب (ع) کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اگر امر به معروف و نهی از منکر با اخلاق حسنه همراه باشد، تاثیر گذار بوده و موجب هدایت بیشتر افراد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه روحانیون و طلاب می‌توانند با برخی ارشادها موجب تحول افراد شوند، افزود: امروزه زندگی آپارتمانی موجب دوری اشخاص از یکدیگر شده و بر ارتباط ها تاثیر گذاشته که در این راستا باید با برنامه ریزی مناسب در مساجد و ایجاد همدلی و همزبانی روحیه تقوا را در همگان تقویت کرد و آموزش‌های دینی و معنوی را ارتقا داد.

این مسئول بهترین انفاق‌ها را در زمینه مسائل معنوی دانست و گفت: موضوعات معنوی سبب صیقل دادن ذهن و جان افراد می‌شود و به دلها صفا و نشاط معنوی می بخشد، اما متصل کردن دلها و ایجاد اتحاد بین مومنان ارزشمندتر از انفاق در مقابل سراسر دنیا است.

رئیس حوزه علمیه کرمانشاه با اشاره به حدیث گهرباری از امام حسن عسکری (ع) خاطر نشان کرد: هر آنچه انبیاء (ع) در طول تاریخ بیان داشتند تحقق پیدا کرده و در مورد بشارت حضرت حجت (عج) از سوی اهل بیت(ع) نیز اکثر فرقه‌های مذهبی اتفاق نظر دارند.



حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در زمان امامت حضرت رضا (ع) نیز بحث مهدویت اوج گرفت و خطبه های بسیاری در این زمینه بیان و این برهه از زمان پیشرفت های علمی چشمگیر و فراوانی حاصل شد.

این مسئول با اشاره به اینکه زمینه های ظهور حضرت مهدی (عج) باید فراهم شود: گفت: حضور ائمه (ع) اعتقادات را راسخ تر کرد، هرچند در زمان حاضر برخی نشانه های ظهور حضرت مهدی (ع) به وقوع پیوسته و درگوشه و کنار دنیا ظلم و ستم بسیاری دیده می‌شود.

وی به وجود برخی کانال های فساد و ماهواره ای در جهان اشاره کرد و گفت: فساد در دنیا افزایش یافته است که منشا آن استکبار و سرکرده همه آنها انگلیس است و آمریکای افعی و حیله‌گر نیز به بلعیدن سرمایه‌های جهان مشغول است.

رئیس حوزه علمیه کرمانشاه پیروزی انقلاب اسلامی را زمینه ساز بیداری اسلامی دانست و افزود: با هدایت‌های رهبر کبیر انقلاب توانستیم در هشت سال دفاع مقدس سرافراز باشیم اما باید در جنگ نرم فرهنگی نیز هشیار عمل کنیم و در مقابل حربه های دشمنان اسلام ایستادگی کرده و به هدایت جوانان بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه ملت مقتدر ایران به عنوان الگوی انقلابی اسلامی در بین جوامع شناخته شده، گفت: باید گروه گرایی چپ و راست و حزبی گری را کنار گذاشت و به اصل اسلام و ولایت توجه داشته باشیم چرا که غربی ها سال‌ها به فکر فروپاشی نظام بوده اند و با اساس دین مشکل دارند.

این مسئول گفت: باید تلاش کنیم تا از یاران امام زمان (عج) باشیم و همانند احمد بن اسحاق اشعری قمی، روح و روان و دین مان را در برابر تهاجمات غرب و شرق تقویت کنیم.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اهتمام در برگزاری انتخاباتی سالم و مقرر با موازین دینی و اسلامی افزود: افراد منتخب باید در نهایت امانت داری اسرار را محفوظ نگه دارند و ریاست طلبی را کنار گذاشته و با پاسداری از اهداف نظام در خدمت گذاری به مردم و جامعه اهتمام لازم را داشته باشند.

وی با تبریک پیروزی ملت ایران در مذاکرات هسته ای و به نتیجه رسیدن برجام با پیگیرهای مسئولان نظام اظهار داشت: در این مذاکرات راستی آزمایی و صلح آمیز بودن فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران به جهان ثابت شده و اگرچه بر راکتورها سیمان گرفته‌اند اما سلاح هسته‌ای ما تقوا و ایمان راسخ است و ملت و دولت باید در مقابل نفوذ استکبار به مجلس خبرگان با هوشیاری برخورد کنند و با همدلی و همزبانی برای توسعه کشور تلاش کنیم.

