به گزارش خبرنگار مهر، سازمان مردم‌نهاد نفس قصد دارد در روز سه‌شنبه مصادف با ۲۹ دی و روز هوای پاک، توجه عمومی را به نوسازی مینی‌بوس‌های شهر جلب کند تا بلکه توجه مسئولان را هم به دنبال آورد.

در این روز، ضمن گفتگو با شهروندان، از آنها درخواست می‌شود با امضای طوماری که منتظر ۲۰۰۰۰ امضا به نشانه تعداد صندلی‌های این ۱۲۰۰ مینی‌بوس است، به این حرکت بپیوندند و نوسازی این مینی‌بوس‌ها را طلب کنند.

در کنار این طومار از طرح «پیگیری مستقیم نوسازی مینی‌بوس‌های تهران» صحبت شده که در واقع تداوم پیگیری و پافشاری بر این خواست شهروندان این شهر است.

این برنامه با همکاری موسسه میراث پارسیان در روز سه‌شنبه ۲۹ دی ماه از ساعت ۷ تا ۱۱ در پایانه مینی‌بوسرانی میدان تجریش و از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در پایانه مینی‌بوسرانی آزادی برگزار می‌شود.