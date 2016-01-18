آستان ملائک نشین رضوی غرق در نور و شادی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع) پدر بزرگوار امام عصر(عج) زائران و مجاوران حرم مطهر ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) این میلاد با سعادت را در حرم رضوی جشن گرفتند.

به همین مناسبت شامگاه دوشنبه آستان مصفای رضوی چراغانی شد و بوی عود، عنبر و گلاب همه صحن ها و رواق های این آستان مقدس را فراگرفت و هزاران زائر و مجاور در بارگاه قدسی میلاد آن همام را به ساحت امام هشتم تبریک گفتند.

حرم مطهر رضوی در شب میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع) غرق نور است و صحن و سرای این آستان میعادگاه زائران و عاشقانی است که برای عرض تبریک جشن میلاد به محضر مولایشان حضرت امام رضا (ع) مشرف شدند تا از چشمه جوشان معرفت رضوی سیراب شوند.

در مراسمی که به همین امشب در رواق امام خمینی(ره) برگزار شد ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سیدجعفر ماه‌رخسار، علی خوش‌چهره، سیدهاشم وفایی، سیدمهدی رضایی و جعفر ملائکه با مولودی خوانی و مدیحه سرایی زائران و مجاوران حرم رضوی را همراهی کردند و حجت الاسلام محمد وحیدی به تبیین سیره و سنت امام حسن عسکری (ع) در جمع شرکت کنندگان در این مراسم پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری (ع) همچنین فردا از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در رواق امام خمینی برگزار می‌شود و در این مراسم علاوه بر مولودی خوانی و مداحی، حجت‌الاسلام سیدجعفر طباطبایی با موضوع سبک زندگی امام حسن عسکری(ع) سخنرانی می کند.

گفتنی است مناجات خوانی، قرائت دعای توسل و مولودی خوانی و مدیحه‌سرایی در وصف یازدهمین پیشوای شیعیان با حضور مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از جمله برنامه های فردا در حرم مطهر رضوی است.