غرب خواهان اصلاحات اقتصادی و سیاسی در اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا رو ز دوشنبه در جلسه خود خطاب به دولت اوکراین خواهان رسیدگی هرچه سریع تر به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور شد.

به نظر می رسد حامیان غربی کی یف در حال بررسی وضعیت اوکراین برای روبرو شدن با مسکو در جنگ سرد به وجود آمده بین دو کشور هستند. در عین حال غرب درصدد افزایش سرمایه گذاری ها در اوکراین برای مقابله روسیه است.

فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس در حاشیه نشست اتحادیه اروپا گفت: ما این مسئله را درک می کنیم که اصلاحات سیاسی و اقتصادی اوکراین یک مسئله داخلی است ولی باید درنظر داشت که سرمایه گذاری غرب در این کشور نباید به هدر رود.

وی افزود: ما همیشه به دولت اوکراین گوشزد کرده ایم با توجه به معاهده مینسک در صورت اصلاحات سیاسی و اقتصادی اوکراین می تواند دست بالاتر را داشته باشد.

بر اساس معاهده مینسک بین دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور، دو طرف بر خروج سلاح های سبک و سنگین از منطقه درگیری تاکید کردند.

در این بین اتحادیه اروپا و آمریکا درصدد کمک به دولت اوکراین برای تقویت وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور در مقابل جدایی طلبان است که طبق ادعای غرب از سوی روسیه حمایت می شوند.