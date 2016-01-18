به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نیم فصل اول پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را در شرایطی به پایان برد که در تعطیلات نیم فصل دو دروازه بان اصلی خود را از دست داد. ایمان صادقی که گلر دوم سرخپوشان بود راهی تیم دسته اولی خونه به خونه شد.

سوشا مکانی که مرد شماره یک پرسپولیس در نیم فصل اول بود به دنبال انتشار برخی تصاویرش در فضای مجازی بازداشت شد و پس از آزادی هم اجازه حضور در تمرینات این تیم را پیدا نکرد تا برانکو ایوانکوویچ به دنبال پیدا کردن جانشین وی باشد.

برانکو در اظهار نظری که چند روز پیش داشت تاکید کرد برای انتخاب دروازه بان پرسپولیس ۱۵ گزینه را زیر نظر گرفته و در نهایت مرد شماره یک سرخپوشان برای نیم فصل دوم را انتخاب کرد.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که گزینه نهایی برانکو ایوانکوویچ برای حضور در پرسپولیس «الکساندر لوبانف» دروازه بان ۳۰ ساله ازبکستانی است که قرار است بامداد سه شنبه وارد تهران شود و پس از انجام مذاکرات نهایی قراردادش را با سرخپوشان امضا کند.