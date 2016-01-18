قدرت ایران باعث شد جهان حق این کشور را به رسمیت بشناسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، محمد رعد رئیس فراکسیون وفا به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران توانست از طریق رهبری و مردم خود و همچنین پایداری و مقاومت در برابر محاصره، تجاوز و تهدیدات به این قدرت برسد و جهان حق آن در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بدون دیکته هیچ شرطی به رسمیت بشناسد.

وی همچنین علت آغاز لغو تحریم های کشورمان را قدرت ایران و کوتاه نیامدن از حق خود دانست نه تسلیم شدن و زانو زدن.

محمد رعد گفت: کسی که قدرت دفاع از حق خود را دارد می تواند حضورش را در این دنیا که فقط قدرتمندان را محترم می شمارد، تحمیل کند. ما نیز در مقاومت خود به این گزینه تمسک می جوییم.

وی در خصوص مبارزه با دشمن صهیونیستی نیز گفت: دشمن همواره ما را زیرنظر دارد چرا که درباره طرح تجاوزکارانه خود مصمم است. ما نیز مصمم هستیم تا هر فرصتی را از دشمن بگیریم تا خیال ماجراجویی و ارتکاب حماقت علیه کشور و مردم ما به سرش نزند.