آماده میزبانی اردوی تیم های ملی بوکس کشور در گلستان هستیم

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار روز دوشنبه با مسئولان فدراسیون بوکس اظهار کرد: در جلسه ای که روز گذشته با رئیس، دبیر و مسئولان کمیته های فدراسیون بوکس انجام دادیم آنها مشکلات ما را شنیدند و اعلام کردند که حتما پیگیری های لازم را انجام می دهیم.

بیانی افزود: میزبانی مسابقات قهرمانی کشور و اردوی تیم های ملی را از فدراسیون درخواست کردیم تا بتوانیم از حضور بوکسورهای خوب تیم ملی در گلستان بهره مند شویم.

وی همچنین از انتصاب مسئول جدید برای هیئت بوکس گنبدکاووس خبر داد و گفت: با پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان گنبدکاووس، رضا پورمهدی به عنوان سرپرست جدید این هیات ورزشی معرفی شد.

وی افزود: رضا پورمهدی متولد سال ۱۳۵۰، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گنبدکاووس و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت اجرایی است و سابقه کسب مقام اول وزن ۶۷ کیلوگرم استان مازندران و دعوت به اردوی تیم ملی را در کارنامه دارد.

رئیس هیئت بوکس گلستان از انتصاب سرپرست جدید هیات بوکس بندرترکمن نیز خبر داد و گفت: هادی قوجقی نیز به عنوان سرپرست جدید هیات بوکس بندرترکمن انتخاب و ابلاغیه آن صادر شده است.