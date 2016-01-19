عاملان تیراندازی در محمودآباد دستگیر شدند

سرهنگ زمان شالیکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری پنج نفر از عاملان تیراندازی در این شهر و قدردانی از زحمات پرسنل این نیرو گفت: در پی تیراندازی‌های ماه‌های اخیر که باانگیزه خصومت شخصی در این شهرستان انجام، اکیپ ویژه با دستور فرمانده شهرستان تشکیل شد.

وی اظهار داشت: این اکیپ با انجام کار اطلاعاتی وجمع آوری اخبار توانستند طی یک اقدام غافلگیرانه تعداد پنج نفر از عاملان تیراندازی را در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر کنند.

به گفته سرهنگ شالیکار، همچنین تعداد ۱۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و متهمان با هماهنگی مقام قضایی روانه زندان شدند.