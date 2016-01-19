  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۸:۰۵

عاملان تیراندازی در محمودآباد دستگیر شدند

عاملان تیراندازی در محمودآباد دستگیر شدند

محمودآباد - فرمانده انتظامی محمودآباد از دستگیری پنج نفر از عاملان تیراندازی در شهرستان خبر داد.

سرهنگ زمان شالیکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری پنج نفر از عاملان تیراندازی در این شهر و قدردانی از زحمات پرسنل این نیرو گفت: در پی تیراندازی‌های ماه‌های اخیر که باانگیزه خصومت شخصی در این شهرستان انجام، اکیپ ویژه با دستور فرمانده شهرستان تشکیل شد.

وی اظهار داشت: این اکیپ با انجام کار اطلاعاتی وجمع آوری اخبار توانستند طی یک اقدام غافلگیرانه تعداد پنج نفر از عاملان تیراندازی را در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر کنند.

به گفته سرهنگ شالیکار، همچنین تعداد ۱۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و متهمان با هماهنگی مقام قضایی روانه زندان شدند.

کد مطلب 3028243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها