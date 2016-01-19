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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۷:۵۱

برای اولین بار در کشور:

رشته فوتبال حبابی در قزوین راه اندازی شد

رشته فوتبال حبابی در قزوین راه اندازی شد

قزوین- مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت:به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و ایجاد نشاط وشادمانی برای اولین بار در کشور رشته فوتبال حبابی در قزوین راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در مراسمی با حضور سعید وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، حسین صلح جو عضو شورای اسلامی شهر و جمعی از خانواده ها با برگزاری مسابقه نمادین بین دو تیم زرد و سبز، رشته بانشاط فوتبال حبابی در قزوین راه اندازی شد.

در این مسابقه که در سالن مجتمع ورزشی تفریحی کوثر شهرداری قزوین برگزارشد در بازی دوستانه بین دو تیم زرد و سبز به طور رسمی فعالیت رشته ورزشی فوتبال حبابی در قزوین آغاز شد.

سعید وزیری نژاد در این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین دوره فوتبال حبابی با همکاری بخش خصوصی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین راه اندازی شده که امیدواریم با استقبال خانواده ها روبرو شود.

وی افزود: این حرکت جدید ورزشی با هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان به نحو مطلوب و فرحبخش در قزوین راه اندازی شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: این ورزش هم در فضای باز و هم سرپوشیده قابل اجراست و بر خلاف فوتبال رایج هیچ خطری ورزشکاران را تهدید نمی کند و بدون حادثه است.

وزیری نژاد بیان کرد: این رشته دارای توپی بزرگ به صورت حباب است که ورزشکار در داخل حباب قرار گرفته و در هنگام بازی هیجان خاصی دارد که هم برای ورزشکاران و هم تماشاگران جذاب است.

وی گفت: این ورزش در کشورهای اروپایی رایج است که اصل آن به کشور نروژ تعلق دارد اما در ایران سابقه ای ندارد و قزوین برای اولین شهر توانسته با همکاری شورای شهر و شهرداری با مشارکت و سرمایه گذاری دو نفر از علاقمندان بخش خصوصی آن را راه اندازی کند.

وزیری نژاد یادآورشد: در حال حاضر۱۰ توپ حبابی با سرمایه ای بالغ بر ۳۰ میلیون تومان خریداری شده و در صورت استقبال خانواده ها این میزان تا دو برابر قابل افزایش است.

وی در خصوص فضای ورزشی ایجاد شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری قزوین اظهارداشت: با همکاری شورای شهرو سپاه پاسداران تاکنون ۱۰ سوله ورزشی در مناطق محروم و جنوبی شهر با عنوان سوله های ورزشی صالحین راه اندازی شده که با ارتفاع ۹ متری می تواند نیاز محلات را تامین کند.

وزیری نژاد بیان کرد: همچنین یک سوله ورزشی و دو زمین چمن مصنوعی و دو زمین فوتبال بزرگ شقایق و چوبیندر هر کدام به وسعت پنج هکتار در اختیار جوانان و نوجوانان است که می تواند در اوقات فراغت افراد مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 3028245

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