حدادعادل چگونگی تهیه لیست انتخاباتی تهران را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبير كل و اعضاي شوراي مركزي جمعيت پيشرفت و عدالت با غلامعلی حدادعادل، سخنگوي شوراي ائتلاف اصولگرايان ديدار و گفتگو كردند.

در اين ديدار كه عصر امروز انجام شد حدادعادل ضمن ابراز خرسندي از فعاليت هاي تشكيلاتي جمعيت پيشرفت و عدالت از لزوم تحزب براي رسيدن به اهداف انقلاب سخن گفت و افزود: براي اينكه جريان زلال آرمان هاي انقلاب همچون رودهاي خروشان و بهم پيوسته در متن جامعه جاري شود، لازم است فعاليت هاي منسجم و موثري از سوي نيروهاي جوان و انقلابي و با انگيزه دنبال شود.

سخنگوي شوراي ائتلاف اصولگرايان در ادامه با اشاره به ضرورت وحدت و همدلي همه شخصيت ها و احزاب اصولگرا اظهار اميدواري كرد كه ليست واحد اصولگرايان در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي با اقبال افكار عمومي همراه شود.

وي در خصوص دغدغه ها و نگراني هاي موجود درباره تضمين استمرار وحدت و همچنين برخي ايرادات به سازوكار فعلي ائتلاف اصولگرايان تصريح كرد: الان وقت سخن گفتن از اختلافات نيست و اساسا ائتلاف به معناي يكي شدن و يك جور فكر كردن نيست؛ ما با حفظ سليقه ها ولي با توجه به اشتراكاتي كه داريم با پرچم اصولگرايي به ميدان آمديم و در اين مدت اندك همه بايد تلاش كنيم كه به نتيجه مطلوبي در رقابت برسيم.

حدادعادل درباره پيمان و ائتلافي كه در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ وجود داشت، اظهار داشت:‌ همين كه بنده انصراف دادم خود گواهي بر اين بود كه به عهدم پايبندم ضمن اينكه در ابتداي نامه انصراف هم اشاره كرده بودم به ائتلاف سه نفره وفادارم.

حدادعادل در ادامه فرآيند رسيدن به فهرست نهايي سي نفره را تشريح كرد و گفت: ما از تشكل هاي اصولگرا خواستيم كه هم فهرست سي نفره پيشنهادي خود و هم شاخص هاي خود را ارائه كنند كه ديروز اين كار انجام شد. همچنين از حدود ۱۸۰ نامزد اصولگرا دعوت كرديم كه آنها نيز هر كدام يك فهرست سي نفره به ما ارائه بدهند. از مجموع اين پيشنهادها به حدود شصت نفر خواهيم رسيد كه در كميته تعيين شاخص هاي ليست نهايي كه مسووليت آن با حجه الاسلام تقوي هست اين افراد بررسي خواهند شد. ضمن اينكه همزمان نظرسنجي درباره ميزان اقبال عمومي به اين شصت نفر نيز انجام مي گيرد و سرانجام در شوراي اصلي ائتلاف اصولگرايان راي گيري نهايي انجام خواهد شد و فهرست نهايي اصولگرايان اعلام خواهد شد.

در ابتداي اين ديدار حسين قربانزاده دبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي گزارشي از روند فعاليت ها و همچنين مواضع جمعيت ارائه كرد و برخي از اعضاي شوراي مركزي نيز به ارائه ديدگاه هاي خود درباره انتخابات مجلس و سوابق فعاليت هاي سياسي مجموعه نيروهاي اصولگرا پرداختند كه حداد عادل درباره اين نكات، ابهامات و دغدغه ها پاسخ گفت.

