جودوکاران ایران در انتظار صدور روادید برای سفر به فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر ، رقابتهای گراند اسلم فرانسه طی روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه در پاریس برگزار خواهد شدو تیم ملی کشورمان با دو جودوکار ، یک مربی و سرپرست فدراسیون دراین مسابقات حضور خواهد داشت.

جواد محجوب و سعید ملایی دو عضو تیم ملی جودو که برای کسب سهمیه المپیک تلاش می کنند به هدایت مجید زارعیان و سرپرستی رشید خدابخش در صورت صدور روادید از سوی سفارت فرانسه در تهران ۱۴ بهمن ماه راهی این کشور می شوند. این چهار نفر پنجشنبه گذشته برای اخذ روادید به سفارت فرانسه رفته و مدارک را تحویل دادند.

رقابتهای پاریس یکی از سه گراند اسلم بزرگ سال است که همه ساله با حضور جمع کثیری از بهترین جودوکاران جهان در بالاترین سطح فنی برگزار می شود. در این دوره به دلیل نزدیکی به پایان زمان کسب امتیاز ورودی المپیک شرایط برای جودوکاران سخت تر از سالهای قبل است.

ملایی و محجوب در صورت کسب مدال در این مسابقات و حتی رسیدن به مراحله یک چهارم نهایی می توانند گام بلندی را برای کسب سهمیه المپیک بردارند.