وزرای خارجه مصر و لیبی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سامح شکری وزیر امور خارجه مصر با محمد الدایری همتای لیبیایی خود در قاهره دیدار کرد. دو طرف در این دیدار چگونگی حل بحران سیاسی امنیتی لیبی و تلاش ها برای تشکیل دولت وحدت ملی این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

«احمد ابو زید» سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر اعلام کرد که دو طرف در این دیدار بر ضرورت حمایت از تلاش ها برای تشکیل دولت وحدت ملی لیبی تاکید کردند.

وزیر خارجه لیبی با بیان اینکه مذاکرات مثبت و مهمی با سامح شکری داشته و دو طرف در خصوص حمایت از وفاق ملی در لیبی و مبارزه با تروریسم سخن گفته اند تصریح کرد: قرائن زیادی وجود دارد که نشان می دهد داعش پس از قبول ضربات سنگین در سوریه و عراق قصد دارد پایگاه امنی را در لیبی برای عناصرش ایجاد کند.

وی افزود: تونس رسما به ما اعلام کرد که بیش از ۲۹۰ تروریست تونسی بتازگی وارد لیبی شده اند. داعش در حال حاضر در سوریه و عراق و بویژه پس از دخالت نظامی روسیه با چالش مواجه شده است.

الدایری همچنین به وجود نگرانی ها مبنی بر گسترش حضور داعش در آفریقا اشاره نمود و گفت: حضور داعش در لیبی به معنای حلقه وصل بین بوکوحرام و دیگر گروه های تروریستی همچون القاعده در مغرب عربی و ساحل آفریقا است که این امر بر امنیت تونس، الجزایر، مصر، چاد، نیجر و نیز کشورهای اروپایی تاثیر منفی می گذارد.