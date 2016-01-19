محکومیت اظهارات سخیف نتانیاهو در خصوص اذان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، حزب جبهه عمل اسلامی اردن اظهارات توهین آمیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص اذان و برچیدن بلندگوها از مساجد را محکوم کرد.

«نعیم الخصاونه» مسئول بخش فلسطین در این حزب گفت: اظهارات نتانیاهو نشان دهنده کینه نسبت به شعائر اسلامی و نفرتی است که مقامات رژیم صهیونیستی از اسلام و دیگر ادیان دارند.

وی همچنین به همزمانی این اظهارات به نوشتن شعارهایی از سوی صهیونیست ها که خواهان کشتن مسیحیان و بیرون کردن آنها از فلسطین شده بود، اشاره نمود.

الخصاونه با غیرقابل قبول دانستن این یاوه گویی ها از لحاظ دینی و انسانی، آن را در راستای راهبرد نتانیاهو و مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی فلسطین و زمینه سازی برای کوچاندن عرب ها و خالی کردن فلسطین از ساکنان عرب و مسیحی برشمرد.

لازم به ذکر است که بنیامین نتانیاهو در اظهاراتی سخیف به بلندگوهای مساجد حمله کرده و مدعی شده بود که صدای آنها باعث اذیت مردم می شود و چنین چیزی در کشورهای عربی یا اروپایی وجود ندارد.