ممانعت معارضان سوری از ورود هیات صلیب سرخ به کفریا و الفوعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، گروه های مسلح در استان ادلب سوریه به بهانه ناامن بودن جاده، از ورود هیات صلیب سرخ جهانی به مناطق تحت محاصره کفریا و الفوعه جلوگیری کردند.

این هیات که از دمشق پایتخت سوریه حرکت کرده است پیش از این به منطقه المضیق در حومه شمالی حماه وارد شده بود و قصد داشت به منظور اطلاع از اوضاع غیرنظامیان تحت محاصره در مناطق کفریا و الفوعه وارد این دو شهر شود.

منابع خبری اعلام کردند که هیات صلیب سرخ جهانی به دلیل ممانعت عناصر گروه تروریستی موسوم به احرارالشام نتوانست وارد این دو منطقه در حومه ادلب شود. این هیات قصد دارد ۴ مجروح را به همراه خانواده هایشان از این مناطق خارج کند.

مناطق الفوعه و کفریا ماه هاست که توسط تروریست های تکفیری تحت محاصره هستند و ساکنان آن از کمبود شدید مواد غذایی و دارویی رنج می برند.

هیئت سازمان ملل پیش از این طی چند نوبت از شهر «مضایا» واقع در حومه دمشق بازدید به عمل آورده بود.