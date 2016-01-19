خلأ وجود کتابخانه غنی اسلامی درشهریار و ملارد احساس می شود

حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به توانمندی های بالقوه مذهبی در شهریار و ملارد اظهار داشت: وجود زیرساخت ها و امکانات و الزامات فرهنگی، نقشی تعیین کننده در شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر این حوزه ایفا می کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان های شهریار و ملارد افزود: به رغم گستردگی منطقه و کثرت جمعیتی ساکن در دو شهرستان شهریار وملارد، زیرساخت های فرهنگی مناسبی در این خطه وجود ندارد و به تعبیری می توان گفت، توزیع امکانات در مناطق مذکور قابل قبول نیست.

جلیل زاده عنوان کرد: کمبودها در حوزه های گوناگون مشهود است و می طلبد با نگاهی ویژه و عزمی راسخ نسبت به رفع و تأمین آن اقدام کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان های ملارد و شهریار گفت: یکی از کمبودهایی که خلأ آن به صورتی جدی احساس می شود، معطوف به کتابخانه غنی اسلامی است که در صورت وجود آن توفیقات علمی، فرهنگی، دینی و معنوی قابل توجهی حاصل می شود.

وی افزود: روحانیون بسیار فعال و پر انرژی و توانمندی در این خطه مستقر هستند که در صورت برخورداری از چنین امکانات و ظرفیتی، رشد و جهش علمی و فرهنگی در این نواحی با شتاب بیشتری همراه خواهد شد.

جلیل زاده یادآور شد: فقدان مراکز فرهنگی پویا و فعال در دو شهرستان، بخش دیگری از ضعف ها و کمبودهای زیرساختی این حوزه به شمار می رود که تأمین آن در شرایط موجود اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و امید آن می رود با بهبود وضعیت اعتباراتی کشور کمبودهای موجود در این شهرستان ها مرتفع شود.