۸ پایگاه سلامت تا پایان سال در شهرستان ملارد راه اندازی می شود

غلامرضا عسگری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مجموعه مورد اشاره برای توسعه امکانات درمانی و بهداشتی در این شهرستان نوپا اظهار داشت:منطقه ملارد در عرصه های گوناگون با کمبود و نارسایی امکاناتی مواجه است که متعاقبا حوزه بهداشت و درمان نیز از چنین محرومیت هایی مصون نمانده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملارد افزود:با نگاه ویژه دولت به عرصه بهداشت و درمان طرح های متعددی در این شهرستان تعریف و طراحی شده که در آینده بصورت تدریجی عملیاتی می شود و با بهره برداری از پروژه هایی که مدنظر قرار گرفته، شاخص و سرانه درمانی با افزایش هر چه بیشتری همراه می شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملارد عنوان کرد:بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی ملارد و مرکز درمانی اوقاف از پروژه های برجسته این شهرستان به شمار می رود که در صورت بهره برداری و افتتاح این دو طرح، رضایتمندی مردم به نحو مطلوبی فراهم می شود.

عسگری گفت:در حال حاضر بیماران این شهرستان برای دریافت خدمات درمانی باید با مراجعه به شهریار، تهران و البرز از امکانات درمانی مورد نیاز خود بهره مند شوند.

وی افزود:عملیات احداث هر دو طرح با جدیت در حال پیگیری است و بنا داریم در کنار چنین پروژه های کلانی، با نگاهی کارشناسانه و مبتنی بر نیاز سنجی های مطالعاتی انجام شده، نسبت به راه اندازی پایگاه های سلامت، درمانگاه و خانه های بهداشت و... اقدامات لازم را عملیاتی کنیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملارد عنوان کرد:مقرر است تا پایان سال، هشت پایگاه سلامت در شهرستان ملارد تاسیس شود که با راه اندازی آن، بطور میانگین به ازای هر پایگاه، امکان پوشش ۱۲ هزار نفر وجود دارد.