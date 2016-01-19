خبرگزاری مهر، گروه استان ها-رضا مهابادی: پیشوا تا چند سال پیش یکی از بخشهای شهرستان ورامین محسوب میشد اما در دولت گذشته، این منطقه به شهرستان ارتقا پیدا کرد.
شهرستان شدن پیشوا انتظارات مردم را برای حل مشکلات و دغدغههای چندین ساله بالاتر برد اما همچنان برخی از این مطالبات سر جای خود باقی است.
پیشوا به دلیل وجود بارگاه ملکوتی امامزاده جعفر بن موسی الکاظم(ع)، بهعنوان یکی از قطبهای مذهبی استان تهران محسوب شده که میتواند در حوزه گردشگری مذهبی نیز موفق باشد.
مردم پیشوا از مطالبات و دغدغه های خود می گویند
مردم پیشوا از اولین لبیکگویان به ندای امام راحل در ۱۵ خرداد سال ۴۲ بودند و با پوشیدن کفن در قیام تاریخی آن سال حضور حماسی داشته و برگ زرینی را در تاریخ پرافتخارشان رقم زدند.
مردم شهرستان پیشوا در آستانه سفر رییسجمهور به جنوب شرق استان تهران از دغدغههای خود میگویند و انتظار دارند تا همزمان با حضور کاروان تدبیر و امید قفل مشکلات کنونی باز شود.
به نتیجه رسیدن پروژه متروی تهران-پیشوا، گسترش راههای ارتباطی، توجه جدی به ظرفیتهای کشاورزی، ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری، توسعه گردشگری مذهبی، احداث پایانه صادراتی، توجه به فعالان اقتصادی و تولیدی و ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی ازجمله مطالبات و دغدغههای مردم پیشوا پیش از سفر رییسجمهور است.
فرصت سوزی از سفر رییسجمهور به جنوب شرق استان تهران ممنوع است
مردم شهرستان پیشوا از مسئولان استانی و شهرستان انتظار دارند تا پیش از سفر رییسجمهور، خواستهها و مطالبات به حقشان دستهبندیشده و در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به جنوب شرق استان تهران مورد مطالبه قرار گیرد.
همچنین شهروندان پیشوایی حضور رییسجمهور و کاروان تدبیر و امید را فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات و دغدغههای مردم دانسته و تأکید کردند که نباید در این زمینه فرصت سوزی شود.
گسترش راههای ارتباطی یکی از دغدغههای جدی مردم پیشوا است
محمد حیدری یکی از شهروندان پیشوا در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش جمعیت این منطقه اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت و انجام صدها سفر در طول روز از پیشوا به سمت تهران، گسترش راههای ارتباطی در بخشهای مختلف باید موردتوجه قرار بگیرد.
وی افزود: طی سالهای اخیر بارها بر ضرورت افزایش راههای ارتباطی شهرستان پیشوا و تعیین تکلیف پروژه متروی این شهرستان تأکید شده اما هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است.
حیدری ادامه داد: یکی از ملزومات رشد و توسعه شهرستان پیشوا، گسترش راههای ارتباطی است و باید این موضوع در جریان سفر رییسجمهور به این منطقه موردتوجه قرار گیرد.
وضعیت بهداشتی و درمانی در پیشوا رضایتبخش نیست
محمد احمدی یکی دیگر از شهروندان این منطقه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی در شهرستان پیشوا متناسب با جمعیت آن نیست.
وی افزود: مردم شهرستان پیشوا به دلیل نبود مراکز درمانی مجهز، مجبور هستند به مناطق اطراف نظیر ورامین و یا پایتخت مراجعه کنند که این امر هزینههای شهروندان را افزایش داده و باعث اتلاف وقت میشود.
احمدی ادامه داد: پروژههایی برای ارتقای سرانه بهداشتی و درمانی شهرستان پیشوا وعده دادهشده اما در عمل هنوز به ایستگاه نهایی نرسیده است.
گردشگری مذهبی در پیشوا موردتوجه قرار گیرد
محمد عبداللهی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان پیشوا از ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه گردشگری بهویژه گردشگری تاریخی و مذهبی برخوردار بوده اما هنوز به این پتانسیلها توجه شایستهای نشده است.
وی افزود: وجود بارگاه ملکوتی امامزاده جعفر(ع) در پیشوا که امامزاده شاخص استان تهران در سال گذشته انتخاب شد، میتواند محور رشد و توسعه گردشگری در این شهرستان باشد و باید مسئولان مربوطه به این موضوع توجه شایستهای را بکنند.
عبداللهی ادامه داد: امروز کشورهای مختلف بر روی حوزه گردشگری سرمایهگذاری کرده و درآمد بالایی را کسب میکنند اما شهرستان پیشوا باوجود ظرفیتهای بالا، از این پتانسیل بهخوبی بهره نمیبرد.
پایانه صادراتی در شهرستان پیشوا احداث شود
مهدی ترابی یکی دیگر از شهروندان پیشوایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان پیشوا در زمینههای اقتصادی، کشاورزی و تولیدی از ظرفیتهای بالایی برخوردار است و محصولات تولیدی این شهرستان قابلیت حضور در عرصههای بینالمللی را دارا است.
وی افزود: راهاندازی پایانه صادراتی علاوه بر معرفی محصولات شهرستان پیشوا در بازارهای بینالمللی، زمینه رشد و توسعه هر چه بیشتر این شهرستان را فراهم کرده و به اشتغالزایی و بهکارگیری جوانان این منطقه کمک میکند.
ترابی ادامه داد: به نظر بنده باید موضوع تسهیل در راه اندازی پایانه صادراتی شهرستان پیشوا در سفر رییسجمهور و کاروان تدبیر و امید در اولویت قرارگرفته و موانع آن برای به نتیجه رساندن این طرح برداشته شود.
این روزها شهرستانهای استان تهران در انتظار حضور رئیس جمهور هستند تا شاید بتوانند بخشی از مشکلات و موانع موجود در مسیر توسعه را پشت سر بگذارند.
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