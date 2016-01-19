خبرگزاری مهر- گروه استانها: یکی از نیازهای امروز مؤسساتی که نگهداری و تربیت کودکان بیسرپرست را بر عهدهدارند، پاسخگویی به مسائل دینی آنهاست و تخصصی بودن این حوزه، حضور روحانیون و طلاب را در این مراکز ضروری کرده است.
خانواده یکی از ارکان اساسی جامعه برای تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان محسوب میشود هرچند در جوامع غربی، کانون خانواده جایگاه و قداست خود را ازدستداده، اما در فرهنگ ایرانی و اسلامی، خانواده همچنان بهعنوان اصلیترین پایگاه آموزش و تربیت کودکان به شمار میآید.
ازآنجاییکه در فرهنگ غربی کانون خانواده قداست و ارزش خود را ازدستداده، کشورها با پدیده و معضلی به نام کودکان بیسرپرست مواجه شدهاند که کودکان به علل مختلفی ازجمله روابط نامشروع متولد میشوند و زن و مرد حاضر به پذیرش آنها نمیشوند.
در کشور ما نیز کودکان زیادی به علل مختلف، ازجمله فوت والدین و مشکلات اقتصادی، بیسرپرست و بد سرپرست میشوند و باوجود اینکه تعدادی از خانوادهها هستند که آنها را به سرپرستی قبول کنند، اما بسیاری از آنها بدون حامی میمانند و نیاز به حمایت دولت و مؤسسات خیریه دارند.
این کودکان همانند دیگر فرزندان کشور برای اینکه بتوانند برای کشور نیروی توانمند و مفیدی باشند نیازمند بهرهمندی از آموزههای دینی و علمی هستند تا با فراگیری آنها ضمن برخورداری از یک جایگاه اجتماعی مناسب، بتوانند وارد اجتماع شوند و تشکیل خانواده دهند و در این راستا ضروری است دستگاههای مرتبط به یاری مؤسسات دولتی و خیریهها بیایند و در این امر حوزههای علمیه نقش مؤثری دارند و در حال حاضر نبود آنها بهخوبی احساس میشود.
مؤسسه راه فرشتگان آسمانی حامی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست
یکی از مؤسساتی که در قزوین از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست نگهداری میکند و کار آموزش آنها را بر عهده دارد مؤسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی است که به شیرخوارگاه حلیمه (س) معروف شده است.
اعتبار احداث ساختمان این مرکز در سال ۱۳۸۶ با سفر پر خیروبرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی به قزوین از محل کمکهای معظم له تأمین شد و زمین آن نیز اهدایی خیر و نیکوکار قزوینی، حاج رمضان خوئینی است.
مؤسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی دارای یک مرکز دیگر به نام مرکز امام علی (ع) است که در شهر محمدیه قرار دارد.
در این مرکز فرزندان بیسرپرست و بد سرپرست شیرخوار، نوپا، اعم از پسر و دختر در ردههای سنی ۶ تا ۱۲ سال و دختران و پسران دانشجو و بزرگسال و همچنین مددجویان پسر و دختر ۱۲ تا ۱۸ سال حضور دارند و مسئولان این مرکز همواره در تلاش هستند تا زندگی مملو از آرامش و پیشرفت را برای کودکان و نوجوانان این مرکز که فرزندان این انقلاب و کشور هستند فراهم کنند.
کودکان بیسرپرست و بد سرپرست نیازمند تعلیمات دینی
علیاصغر عاملیان، مدیرعامل مؤسسه راه فرشتگان آسمانی در حاشیه دیدار نماینده ولیفقیه و امامجمعه قزوین از این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر ۵۷ نفر در این مجموعه فعالیت دارند که ۱۱ نفر نیروی بهزیستی هستند و سایر افراد نیز به استخدام مؤسسه درآمدهاند.
وی تصریح کرد: یکی از اساسیترین مشکلات مؤسسه خیریه راه فرشتگان این است که کودکان این مرکز برای آنکه آموزههای دینی را فرابگیرند، مربی ندارند و برای این منظور نیازمند همکاری حوزه علمیه و حضور روحانیون و طلاب مرد و زن در این مراکز هستیم.
مدیرعامل مؤسسه راه فرشتگان آسمانی بیان کرد: کودکان و نوجوانانی که در این مجموعه زندگی میکنند دچار آسیبهایی در زندگی شدند و بیش از سایر کودکان و نوجوانان نیازمند آموزش و تعلیمات دینی هستند.
رفع سریع نیازهای معیشتی و تربیتی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست
آیتالله عبدالکریم عابدینی امامجمعه قزوین هم در بازدید از مؤسسه راه فرشتگان به خبرنگار مهر گفت: مسئولان و حوزه علمیه باید پاسخگوی نیازهای معیشتی و تربیتی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست باشند.
وی بر حفظ کرامت نوجوانان و جوانانی که در این مجموعه زندگی میکنند تأکید کرد و افزود: استفاده از اصطلاح رایج «شیرخوارگاه» برای مجموعههایی که در آنها نوجوانان و جوانان زندگی میکنند باید تغییر پیدا کند؛ چراکه بسیاری از آنها در مدارج بالای تحصیلی قرار دارند و استفاده از این اصطلاح برای آنها بهدوراز کرامت است.
امامجمعه قزوین یادآور شد: کودکان، نوجوانان و جوانانی که در چنین مجموعههایی زندگی میکنند فرزندان انقلاب و کشور هستند و باید رفع سریع مشکلات آنها بهویژه در زمینههای معیشتی در دستور کار مسئولان قرار گیرد و امکانات موردنیاز برای رشد و تعالی آنها فراهم شود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بابیان اینکه کار تربیتی فرزندانی که در این مجموعه زندگی میکنند برای ما هم از اهمیت زیادی برخوردار است، افزود: آمادگی داریم فرصتی را برای امور تربیتی این کودکان و نوجوانان اختصاص دهیم تا در یک فضای صمیمی و دوستانه مشکلات آنها را در حوزه مسائل دینی برطرف کنیم.
امامجمعه قزوین حضور جدی حوزه علمیه در مؤسساتی نظیر راه فرشتگان را ضروری دانست و بیان کرد: حوزه علمیه باید با شناسایی نیازها و وضعیت موجودِ چنین مجموعههایی، کار تربیتی کودکان، نوجوانان و جوانان بیسرپرست و بد سرپرست را بر عهده گیرد.
حضور طلاب و روحانیون نیاز تربیتی کودکان بیسرپرست قزوین
حسین افشار، مدیرکل بهزیستی استان قزوین هم گفت: مؤسسه راه فرشتگان آسمانی که مرکزی برای نگهداری کودکان بیسرپرست و بد سرپرست است با ۷۷۲ میلیون تومان هدیه رهبر معظم انقلاب احداث شد و پسازآن هم رهبری مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دیگر برای تجهیز آن پرداخت کردند.
وی تصریح کرد: یکی از اصلیترین نیازهای این مرکز، حضور طلاب و روحانیون است که امیدواریم این امر محقق شود تا ضمن پاسخگویی به سؤالات دینی و شبهات فرزندان این مجموعه، این فرزندان باتربیت دینی بهخوبی آشنا شوند.
حسین زاجکانی، رئیس هیئتمدیره مؤسسه راه فرشتگان گفت: حضور مسئولان محترم در این مجموعه موجب قوت قلب کارکنان میشود و با توجه به اینکه این مجموعه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی احداثشده ضروری است مسئولان نگاه ویژهای به آن داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با حضور چندینباره در مؤسسه راه فرشتگان با کودکان این مرکز در فضایی صمیمی به گفتگو نشست و به سؤالات آنها در خصوص مسائل دینی پاسخ داد.
با توجه به تأکید آیتالله عابدینی، نماینده ولیفقیه در استان قزوین بر رفع مشکلات کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرستی که در مؤسسات خیریه زندگی میکنند، و ضرورت حضور جدی حوزه علمیه در این مراکز همچنین وجود ظرفیت بسیار خوب در حوزه علمیه استان قزوین امیدواریم این شرایط فراهم شود و بهزودی شاهد حضور روحانیون و طلاب در این مراکز باشیم.
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