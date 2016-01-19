اقتصاددنیا در ۲۴ ساعت گذشته/۶۲ ابرثروتمند جهان چقدر دارایی دارند؟

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : صنایع پایه عربستان در یک سال و نیم اخیر به دلیل کاهش جهانی قیمت نفت، متحمل ضرر هنگفتی شده اند.

فایننشال تریبون : مذاکرات ایران با کره جنوبی و ژاپن برای اجرای پروژه های مدیریت انرژی در دست اقدام است.

دی ان ای : فرانسه برای تسریع بخشیدن به رشد اقتصادی خود از اجرای «برنامه احیا» با اعتبار ۲.۲ میلیارد دلاری خبر داد.

رویترز : برای داشتن شغل در یک دهه آینده، باید مهارت‌های جدیدی فرا گرفت.

تک ویک یوروپ : در ۵ سال اخیر، ۵.۱ میلیون نفر در در صنعت خودروسازی در ۱۵ کشور مطرح دنیا شغل خود را از دست داده اند.

سی ان بی سی : ارزش دلار هنگ کنگ به کمترین رقم در بیش از ۴ سال اخیر رسیده است.

رویترز : صادرات هند برای سیزدهمین ماه متوالی با کاهش روبرو می شود.

یاهو نیوز : شاخص بورس‌های جهانی کاهش یافت.

سی ان بی سی : ثروت ۶۲ نفر در جهان با رقم بیش از ۱ تریلیون دلار معادل دارایی ۳.۶ میلیارد نفر است.

فیچ : وضعیت بازار مسکن در برزیل و آفریقای جنوبی در سال‌جاری میلادی وخیم تر از سال گذشته خواهد بود.

رویترز : در صورت پیروز شدن «دونالد ترامپ» در انتخاباتی آتی ریاست جمهوری آمریکا، سرمایه گذاران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باید میلیاردها دلار پول خود را از آمریکا به دلیل قانون ضد اسلامی «دونالد» خارج کنند.

رویترز : کسری بودجه بحرین ۱۳.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.